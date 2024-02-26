Найочікуваніші прем'єри березня 2024: нові цікаві фільми

У кіноіндустрії березень обіцяє бути вражаючим: у прокаті вже чекає низка фільмів, що привертають увагу кіноманів своїми унікальними сюжетами, талановитою акторською грою та цікавою режисерською роботою. Очікується, що цей місяць принесе багато цікавих фільмів, зокрема, українського виробництва.

Ми склали для вас топ-10 найбільш очікуваних фільмів різних жанрів, які вийдуть на великі екрани протягом березня 2024 року.

Мисливці на привидів: Крижана імперія (Ghostbusters: Frozen Empire)

Країна: США

Жанри: комедія, пригоди, фантастика, фентезі

Улюблений багатьма поколіннями людей фантастичний фільм про надприродних створінь. Стрічка "Мисливці на привидів: Крижана імперія" є продовженням знаменитого фільму "Мисливці за привидами: З того світу", який був випущений у 2021 році та вразив глядачів своєю динамікою та сюжетними поворотами. У новій частині об'єднуються герої різних поколінь "Мисливців", оскільки вони змушені захистити планету від нової загрози - настання Льодовикового періоду, яке може спричинити безпрецедентні масштаби руйнування.

Уявний друг (Imaginary)

Країна: США

Жанри: жахи, містика

Повертаючись до рідного дому дитинства, Джессіка мріє про те, щоб стіни, які колись дарували їй щастя, стали такими ж затишними для її родини. Однак, коли наймолодша донька на ім'я Еліс виявляє старого плюшевого ведмедика Чонкі, який колись належав саме Джессіці, все змінюється. Вигадки дитини швидко стають все більш лякаючими та загрозливими. Навіть фахівці не здатні розгадати таємницю, яка ховається в цій плюшевій іграшці.

Горор "Уявний друг" створено компанією Blumhouse Productions, продюсером стрічки став Джейсоном Блюмом ("П’ять ночей з Фредді", "Чорний телефон"), а режисер - Джефф Водлоу ("Правда або дія", "Острів проклятих").

Панда Кунг-Фу 4 (Kung Fu Panda 4)

Країна: США, Китай

Жанри: комедія, мультфільм, бойовик, пригоди, сімейний, фентезі

"Кунг-фу Панда" - анімаційний фільм, який став популярним серед глядачів різного віку. Головний герой, веселий та нескладний По, змушений взяти на себе величезну відповідальність, коли його мрії про те, щоб стати великим воїном, здійснюються. Він стає достойним учнем Майстра Шіфу та бореться з лиходіями. По використовує навички кунг-фу, винахідливість та навіть гумор для боротьби з ворогом, важкою працею заслуговує повагу інших воїнів. Фільм не лише розважає, а й надихає на досягнення неможливого завдяки вірі та роботі в команді.

У четвертій частині легендарний воїн По має знайти свого наступника та стати Духовним лідером всієї Долини Миру. На його шляху зустрічатимуться нові цікаві персонажі, зокрема, лисичка Чжень, а також нова суперлиходійка - Хамелеонша.

Я, Побєда і Берлін

Країна: Україна

Жанри: комедія, пригоди

У вирі безумних 90-х, музикант-початківець на ім'я Кузьма вирушає у надзвичайну подорож разом зі своїм другом Бардом до Берліна. І все це відбувається за кілька днів до власного довгоочікуваного концерту. Мета подорожі - обміняти жовту "Побєду" на розкішний шестисотий "Мерседес", що належить колекціонеру. Кузьма дав обіцянку своїй коханій, що повернеться додому на новенькому авто, а друзям з гурту, що встигне на концерт. Проте, з самого початку подорожі все йде не за планом. Але ця пригода не тільки принесе героям незабутні враження, а й допоможе розкрити їхнє справжнє призначення.

Заручники острова (Soudain seuls)

Країна: Франція, Ісландія, Бельгія

Жанри: драма, трилер

Бен і Лора, які разом уже протягом п'яти років, відправились у захоплюючу навколосвітню подорож на яхті. Під час свого шляху до Південної Америки вони вирішили зупинитися неподалік берегів Антарктиди. Але їхню мрію раптово перервав шторм. Тепер вони залишилися на холодному безлюдному острові, відрізані від цивілізації, а попереду зима. Їм доведеться використати всі свої навички, щоб не лише вижити, а й зберегти своє кохання.

Дике серце (Ponyherz)

Країна: Німеччина

Жанри: пригоди, сімейний

Переїзд з міста до села став важким випробуванням для 11-річної Анни. Проте одного дня її життя кардинально змінюється, коли вона зустрічає непокірного коня на ім'я Дике Серце. Між ними виникає неймовірний зв'язок, майже магічний. Але скоро дівчина дізнається, що життя коня під загрозою через безжальних злодіїв, які прагнуть захопити весь його табун. Анна вирішує самотужки протистояти злочинцям та врятувати улюбленця. Згодом вона розуміє, що поруч з нею вже є справжні друзі, готові допомогти в скрутний момент.

Ґодзілла та Конґ: Нова імперія (Godzilla x Kong: The New Empire)

Країна: США

Жанри: бойовик, пригоди, трилер, фантастика

Продовження епічного фільму від Legendary Pictures "Ґодзілла проти Конґа". Цього разу нова загадкова сила стає на шляху між могутнім Конґом та Ґодзіллою, погрожуючи не лише їхньому існуванню, а й усьому світу. Нова частина розкриває таємниці про походження цих величних Титанів, розповідає про загадковий Острів Черепа та вирішальну битву, яка пов'язала їхні долі з людством навіки.

Смак свободи

Країна: Україна

Жанри: комедія, мелодрама

За сюжетом кінострічки "Смак свободи", головна героїня Варя, мріє про вишукану кухню, але працює в невеликому кафе, готуючи прості страви. Одного разу її життя змінюється, коли вона вирішує йти за покликом серця та переїжджає до міста, щоб знайти роботу у фешенебельному ресторані. Там вона випадково натрапляє на старовинну книгу Ольги Франко про українську кухню, яка відкриває для неї зовсім новий світ вишуканої та автентичної кулінарії. З цього моменту Варя відчуває, що вона нарешті на шляху до здійснення власної мрії про високу кухню.

Одружитися знов (Nouveau départ)

Країна: Франція, Бельгія

Жанри: комедія, мелодрама

Протягом більш ніж тридцяти років Ален та Діана були у шлюбі. Коли їх син вирушив на навчання до Японії, Ален розумів, що вони з дружиною давно не мали можливості насолоджуватися одне одним. Проте чоловік помічає, що його дружина не зацікавлена у продовженні їхніх стосунків. Подружжя не витримує кризу та подає на розлучення. Діана шукає втіхи у відносинах з молодим колегою Стефаном, але нове кохання не виходить так, як вона очікувала. Тим часом Ален, хоч і не планував шукати когось нового, легко та швидко знаходить спільну мову з різними жінками.

Зелений кордон (Zielona granica)

Країна: США, Франція, Німеччина, Чехія, Польща, Бельгія, Туреччина

Жанри: драма

Серед підступних болотистих лісів, які утворюють так званий зелений кордон між Білоруссю та Польщею, біженці з Близького Сходу та Африки ризикують життям, намагаючись потрапити до Європейського Союзу. Пропаганда з Білорусі закликає мігрантів перетинати кордон, обіцяючи легкий шлях до ЄС. На тлі історичних подій, розкривається доля головних персонажів - активістки Юлії, молодого прикордонника Яна та сім'ї біженців із Сирії.

Кінострічка отримала спеціальний приз від журі на Венеційському міжнародному кінофестивалі у 2023 та була номінована на Премію Європейської кіноакадемії у трьох категоріях.