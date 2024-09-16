Netflix оголосив про продовження "Емілі в Парижі" на 5-й сезон

Про це повідомили на порталі від Netflix Tudum.

35-річна британська акторка Лілі Коллінз оголосила у Good Morning America, що серіал "Емілі в Парижі" продовжений на п'ятий сезон.

"Ми в захваті від неймовірного відгуку на цей сезон "Емілі в Парижі" та раді повернутися на п'ятий сезон, щоб продовжити пригоди Емілі в Римі та Парижі!" — заявив автор і керівник серіалу Даррен Стар.

У 4-му сезоні серіалу Емілі заводить роман із гарним італійцем, а потім переїжджає до італійської квартири, щоб відкрити в Римі офіс Agence Grateau. Проте, це не означає, що назва шоу зміниться.

"Емілі буде в Римі. Це не означає, що вона не буде в Парижі, але вона перебуватиме в Римі", - зауважив Стар.

Перенесення подій до Італії - відкриття нового офісу - було спричинене бажанням автора серіалу "випереджати аудиторію та привести її в несподівані місця".

4-й сезон "Емілі в Парижі", який вийшов у серпні, посів перше місце у глобальній десятці Netflix. За перші чотири дні в нього було 19,9 млн переглядів, він увійшов до топ-10 у 93 країнах і залишався у списку чотири тижні поспіль.

Коллінз оголосила новину про 5-й сезон і зазначила, що з нетерпінням чекає на те, що відбудеться між її персонажем і новим коханим Марчелло.

"Марчелло - це зовсім інша пригода, яку ми хочемо для Емілі, тому що зрештою ми хочемо, щоб Емілі змогла покращити баланс між роботою та особистим життям. Ми хочемо, щоб Емілі могла посміхатися без жодних умов. Ми хочемо побачити її поза її відпусткою. І він зʼявляється в цей ідеальний час", - додала акторка.

Керівник проєкту підтвердив, що стосунки Емілі з Марчелло будуть розкриті в 5-му сезоні.

"Я відчуваю, що вони мають справжню іскру, справжній зв'язок і справжній романтичний зв'язок. Багато чого з цього продовжиться наступного сезону", - поділився Стар.

