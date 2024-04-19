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Netflix почав зйомки 4-го сезону "Відьмака" з Гемсвортом та оголосив про завершення серіалу

19 квітня, 2024 п'ятниця
11:10
Кіно На фото: "Відьмак", виробництво четвертого сезону з Ліамом Гемсвортом

У Великій Британії розпочалося виробництво одразу двох сезонів "Відьмака", які охоплять три книжки Анджея Сапковського та завершать серіал

Про це Netflix повідомив на своєму офіційному сайті Tudum.

Американська продюсерська компанія Netflix оголосила, що 5-й сезон епічного фентезі-серіалу "Відьмак" стане завершальним. Наразі у Великій Британії розпочалися зйомки 4-го сезону. Це буде перший сезон, роль Ґеральта з Рівії в якому зіграє не Генрі Кавілл, а австралійський актор Ліам Гемсворт.

Виробництво пʼятого сезону відбуватиметься паралельно зі зйомками четвертого, що завершить адаптацію книг польського письменника-фантаста Анджея Сапковського.

"Ми з величезною гордістю починаємо зйомки нашого передостаннього сезону "Відьмака" із зірковим акторським складом, включаючи кілька захопливих нових доповнень на чолі з Ліамом Гемсвортом у ролі Ґеральта з Рівії. Ми раді, що можемо довести книги Анджея Сапковського до епічного та задовільного завершення. Це було б не наше шоу, якби ми не довели нашу сім’ю персонажів до абсолютної межі — слідкуйте за оновленнями, щоб побачити, чим закінчиться історія", - поділилась творець і шоураннер Лорен Шмідт Гісріч.

Четвертий і п’ятий сезони охоплюватимуть три книги Сапковського: "Хрещення вогнем", "Вежа Ластівки" та "Володарка Озера". Ліам Гемсворт замінить Генрі Кавілла, який грав роль Ґеральта в перших трьох сезонах.

"Мій шлях у ролі Ґеральта з Рівії був сповнений як монстрами, так і пригодами, і, на жаль, я віддам свій медальйон і мої мечі у 4 сезоні. Замість мене фантастичний Ліам Гемсворт візьме на себе мантію Білого Вовка. Як і у випадку з найвидатнішими літературними персонажами, я передаю факел із побожною покорою за час, витрачений на втілення Ґеральта, і з радістю бачу, як Ліам дивиться на цього найзахопливішого та найрізноманітнішого з чоловіків. Ліам, у цього персонажа така дивовижна глибина — насолоджуйся зануренням і подивись, що ти можеш знайти", — прокоментував Кавілл у своїй заяві, коли вони з Гемсвортом поділилися новиною в соціальних мережах у жовтні 2022 року. 

Гемсворт у захваті від цієї нової пригоди. 

"Як фанат "Відьмака", я дуже радію можливості зіграти Геральта з Рівії. Генрі Кавілл був неймовірним Ґеральтом, і для мене велика честь, що він передав мені кермо й дозволив мені взяти мечі Білого Вовка для наступного розділу його пригод. Генрі, я був твоїм фанатом протягом багатьох років і мене надихнуло те, що ти приніс цьому улюбленому персонажу. Можливо, мені потрібно зайнятися чимось великим, але я справді радий увійти у світ "Відьмака", - наголосив австралійський актор.

Що відомо про серіал "Відьмак"

"Відьмак" - це фентезійний серіал, заснований на серії романів Анджея Сапковського, що початково планувався як повнометражний фільм. Він виходить на платформі Netflix з 2019 року.

Серіал розповідає про пригоди Ґеральта із Рівії, мутанта, найманого мисливця на монстрів, який вирушає назустріч долі в неспокійному світі, де люди часто виявляються страшнішими за чудовиськ. У його долю переплітаються життя чародійки Єннефер і принцеси Цірі, яка має таємну силу.

29 червня 2023 року стартував третій сезон серіалу "Відьмак" - останній, в якому головну роль зіграв Генрі Кавілл. У жовтні 2022-го британський актор оголосив, що покидає роль Геральта. "Мечі та медальйон" відьмака в анонсованому сезоні надягне австралієць Ліам Гемсворт. 

Актор не пояснював причин відмови грати у серіалі далі. Утім режисер серіалу Марк Йобст зізнався, що Кавілл пішов з проєкту через виснаження, адже не використовував дублерів і все виконував сам.


 

Теги:
Культура
Netflix
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