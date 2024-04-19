Netflix почав зйомки 4-го сезону "Відьмака" з Гемсвортом та оголосив про завершення серіалу

Про це Netflix повідомив на своєму офіційному сайті Tudum.

Американська продюсерська компанія Netflix оголосила, що 5-й сезон епічного фентезі-серіалу "Відьмак" стане завершальним. Наразі у Великій Британії розпочалися зйомки 4-го сезону. Це буде перший сезон, роль Ґеральта з Рівії в якому зіграє не Генрі Кавілл, а австралійський актор Ліам Гемсворт.

Виробництво пʼятого сезону відбуватиметься паралельно зі зйомками четвертого, що завершить адаптацію книг польського письменника-фантаста Анджея Сапковського.

"Ми з величезною гордістю починаємо зйомки нашого передостаннього сезону "Відьмака" із зірковим акторським складом, включаючи кілька захопливих нових доповнень на чолі з Ліамом Гемсвортом у ролі Ґеральта з Рівії. Ми раді, що можемо довести книги Анджея Сапковського до епічного та задовільного завершення. Це було б не наше шоу, якби ми не довели нашу сім’ю персонажів до абсолютної межі — слідкуйте за оновленнями, щоб побачити, чим закінчиться історія", - поділилась творець і шоураннер Лорен Шмідт Гісріч.

Четвертий і п’ятий сезони охоплюватимуть три книги Сапковського: "Хрещення вогнем", "Вежа Ластівки" та "Володарка Озера". Ліам Гемсворт замінить Генрі Кавілла, який грав роль Ґеральта в перших трьох сезонах.

"Мій шлях у ролі Ґеральта з Рівії був сповнений як монстрами, так і пригодами, і, на жаль, я віддам свій медальйон і мої мечі у 4 сезоні. Замість мене фантастичний Ліам Гемсворт візьме на себе мантію Білого Вовка. Як і у випадку з найвидатнішими літературними персонажами, я передаю факел із побожною покорою за час, витрачений на втілення Ґеральта, і з радістю бачу, як Ліам дивиться на цього найзахопливішого та найрізноманітнішого з чоловіків. Ліам, у цього персонажа така дивовижна глибина — насолоджуйся зануренням і подивись, що ти можеш знайти", — прокоментував Кавілл у своїй заяві, коли вони з Гемсвортом поділилися новиною в соціальних мережах у жовтні 2022 року.

Гемсворт у захваті від цієї нової пригоди.

"Як фанат "Відьмака", я дуже радію можливості зіграти Геральта з Рівії. Генрі Кавілл був неймовірним Ґеральтом, і для мене велика честь, що він передав мені кермо й дозволив мені взяти мечі Білого Вовка для наступного розділу його пригод. Генрі, я був твоїм фанатом протягом багатьох років і мене надихнуло те, що ти приніс цьому улюбленому персонажу. Можливо, мені потрібно зайнятися чимось великим, але я справді радий увійти у світ "Відьмака", - наголосив австралійський актор.

Що відомо про серіал "Відьмак"

"Відьмак" - це фентезійний серіал, заснований на серії романів Анджея Сапковського, що початково планувався як повнометражний фільм. Він виходить на платформі Netflix з 2019 року.

Серіал розповідає про пригоди Ґеральта із Рівії, мутанта, найманого мисливця на монстрів, який вирушає назустріч долі в неспокійному світі, де люди часто виявляються страшнішими за чудовиськ. У його долю переплітаються життя чародійки Єннефер і принцеси Цірі, яка має таємну силу.

29 червня 2023 року стартував третій сезон серіалу "Відьмак" - останній, в якому головну роль зіграв Генрі Кавілл. У жовтні 2022-го британський актор оголосив, що покидає роль Геральта. "Мечі та медальйон" відьмака в анонсованому сезоні надягне австралієць Ліам Гемсворт.

Актор не пояснював причин відмови грати у серіалі далі. Утім режисер серіалу Марк Йобст зізнався, що Кавілл пішов з проєкту через виснаження, адже не використовував дублерів і все виконував сам.



