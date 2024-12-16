Netflix показав перший тизер мультика "Астерікс і Обелікс: Велика бійка"

Відео зʼявилося на офіційному YouTube-каналі Netflix.

Французький режисер Ален Шаба, який зняв у 2002 році фільм "Астерікс і Обелікс: Місія Клеопатра", повернувся до улюблених персонажів. У 2025 році на Netflix відбудеться премʼєра анімаційного серіалу Asterix & Obelix: The Big Fight ("Астерікс і Обелікс: Велика бійка").

"Рим відчайдушно прагне завоювати останнє вільне село в Галлії та дім Астерікса й Обелікса. Секрет бойової переваги галлів — це чарівне зілля, але коли майстер зілля втрачає пам’ять, селяни залишаються сам на сам проти могутності Риму", - зазначається в офіційному описі.

Як пише Deadline, мультсеріал є адаптацією сьомого альбому серії коміксів Рене Ґоссінні та Альберта Удерзо, що зображує відважних галлів проти римлян. Вперше опублікована в 1964 році під назвою "Битва вождів" (Le Combat des Chefs), історія розповідає про те, як село Астерікса й Обелікса залишилося вразливим перед обличчям римлян, коли майстер зілля Гетафікс втратив пам'ять. Без його знань селяни більше не матимуть доступу до чарівного зілля, яке є секретом їхньої переваги на полі бою.

Новий мультик у Франції викликає ажіотаж через участь у проєкті режисера Алена Шаба. Його бойовик 2002 року "Астерікс і Обелікс: Місія Клеопатра" залишається найуспішнішим і найулюбленішим серед усіх екранізацій "Астерікса і Обелікса".

Шаба став режисером нового серіалу разом із Фабрісом Жубером, чиї попередні роботи включають мультфільми "Посіпаки", "Нікчемний я - 2" і "Лоракс".