Netflix розпочав виробництво нового сезону серіалу "Джинні й Джорджія" 

Про це повідомили в instagram Netflix.

Стримінгова платформа Netflix оголосила про старт виробництва третього сезону популярного американського драматично-комедійного телесеріалу "Джинні й Джорджія".

"Усі персички тут? "Джинні й Джорджія" — 3 сезон вже у виробництві", - написали в Netflix.

Шоу, створене Сарою Ламперт, уперше вийшло 24 лютого 2021 року, а вже за 2 місяці було продовжено на другий сезон. За місяць його подивилися 52 млн глядачів. Прем'єра другого сезону відбулася 5 січня 2023 року, а в травні Netflix оголосив, що "Джинні й Джорджія" отримають третій і четвертий сезон.

Фото: instagram Netflix

Проте, коли вийде наступний сезон, наразі невідомо. Представники Netflix заявили, що дата ще не анонсована.

На знімках виконавці головних ролей позували разом. Шанувальники серіалу відзначили, що актори подорослішали та змінилися.

Фото: instagram Netflix

Фото: instagram Netflix



"Джинні й Джорджія" - це історія про маму-бунтарку Джорджію та її доньку-підлітка Джинні і маленького сина Остіна, які переїжджають до нового міста після смерті чоловіка і батька, щоб почати життя з чистого аркуша. У школі Джинні знаходить нових друзів. А її мати Джорджія влаштовується на роботу й також знайомиться з новою подругою.

Тридцятирічній Джорджії та її доньці Джинні доводиться дізнаватись одна про одну все більше й більше, щоб зблизитись і притупити біль, щоб згодом його позбутись.

Деталі сюжету нового сезону Netflix поки що не розкриває.