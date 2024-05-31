Netflix випустить анімаційний серіал Minecraft до 15-річчя гри
Компанія Netflix оголосила, що має намір створити мультсеріал за мотивами популярної відеогри Minecraft, який отримає нових персонажів і нову історію
Про це повідомляє BBC.
Одна з найпопулярніших відеоігор усіх часів Minecraft цього року святкує своє 15-річчя. Під час святкування річниці стало відомо, що стримінговий сервіс Netflix працює над мультфільмом за мотивами гри.
У короткому тизері-трейлері показали, як зелений персонаж із гри пливе посередині чорного екрану, а потім вибухає піксельною сірою хмарою. Коли туман розсіюється, камера опиняється в підземній печері, заповненій лавою. Зрештою кадр завершується червоним логотипом Netflix - літерою N - на вершині вулкана, а потім переходить до слів Netflix x Minecraft.
"Це щойно сталося: найбільш продавана гра всіх часів і найбільший стример у світі об’єдналися, щоб представити вам абсолютно новий анімаційний серіал Minecraft Netflix", - йдеться в описі.
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У Netflix уточнили, що шоу матиме "оригінальну історію з новими персонажами", і незабаром з’явиться більше інформації.
Наразі адаптація відеоігор є великим бізнесом у Голлівуді. Чимало відомих франшиз або в розробці, або майже готові. Нещодавні релізи, зокрема "Брати Супер Маріо в кіно", серіали "Останній з нас" і "Фолаут", змінили тенденцію і екранізація відеоігор вже не є комерційно невдалою.
На початку року стало відомо, що студії Warner Bros. і Legendary Pictures готуються зняти фільм "Майнкрафт", що стане кіноадаптацією популярної однойменної відеогри. У фільмі знімуться актор Джейсон Момоа, відомий за ролями у "Грі престолів" та "Аквамені", акторка Емма Маєрс, яка здобула популярність, зігравши у серіалі Netflix "Венздей", зірка "Джуманджі: Поклик джунглів" Джек Блек та Даніель Брукс, яка знялась у серіалі "Помаранчевий — хіт сезону".
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