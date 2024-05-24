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Головна Погляд Ваша дитина любить Minecraft? Це корисно, якщо навіть грати в школі
OPINION

Ваша дитина любить Minecraft? Це корисно, якщо навіть грати в школі

Марія Бойко
24 травня, 2024 п'ятниця
20:00
Погляд Марія Бойко

У п'ятницю, 24 травня, всесвітній день відеоігор – привід дізнатися, за яких умов друга за популярністю відеогра всіх часів може бути корисною для дітей

Зміст

Ця думка безумовно контроверсійна. "Діти й так проводять занадто багато часу, дивлячись на екрани", – скажуть багато батьків. Водночас Minecraft – це дійсно більше, ніж комп'ютерна гра, в якій воюють із монстрами.

Ще з 2013 року американські та шведські школи почали інтегрувати Minecraft у навчальні плани, приблизно тоді ж розробники відеогри побачили перспективу трансформувати її в повноцінний навчальний інструмент. У 2016 році виникла освітня версія оригінальної відеогри – Minecraft: Education Edition, яка дозволяє учням інтегрувати Minecraft у вивчення шкільних предметів.

На уроці природознавства у 3 класі, наприклад, за допомогою Minecraft: Education Edition діти можуть створити віртуальний ліс, пустелю чи океан і заселити його різними тваринами та рослинами. А потім досліджувати, як тварини та рослини взаємодіють. А на уроці математики – будувати в Minecraft куби, піраміди, сфери, щоб краще розуміти такі поняття, як об'єм чи площа.

У середній школі за допомогою Minecraft учні можуть створити моделі середньовічних замків і вивчати, як функціонувала феодальна система, якими були обов'язки селянин, лицарів чи правителів. А на уроках географії – моделювати вулкани та землетруси, досліджувати вплив природних явищ на життя людини. На уроках фізики в 10-11 класах –  експериментувати з рухом та енергією, моделювати автомобілі, катапульти, інші інженерні конструкції. На уроках програмування – опановувати основи кодування та створювати скрипти для автоматизації процесів.

Minecraft Education включили в освітні програми та використовують у школах у всьому світі: від Фінляндії до Італії, від Великої Британії до Туреччини.

У контексті розвитку освіти в Україні, Minecraft може стати частиною стратегії цифровізації, підвищувати інтерес учнів до навчання, розвивати у них навички командної роботи, критичного мислення, заохочувати до самовираження. Ба більше, Minecraft може забезпечувати інклюзивне навчальне середовище. З жовтня минулого року громадська спілка "Освіторія" за ініціативи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та за підтримки МОН України проводить безоплатні тренінги та навчає використовувати Minecraft Education працівників Цифрових освітніх центрів (DLC), які в Україні створює ЮНІСЕФ. Педагоги на цих тренінгах розробляють орієнтовний план з впровадження Minecraft Education в освітній процес своїх цифрових освітніх центрів. Враховують індивідуальні потреби кожного DLC.

Вже є приклади практичного використання Minecraft Education у навчанні учнів Харківської та Запорізької областей. Учасники  тренінгів проводили заняття для школярів, віком 8–11 та 15–17 років, на яких учні будували школу мрії, безпечні будинки та дізнавалися про безпечну роботу в інтернеті.

Коли мова йде про Minecraft, самі діти теж часто навчають вчителів. Адже вони, як правило, часто грають поза школою і глибше розуміють можливості гри. Тому можуть показати вчителям нові способи її використання, мають свіжі ідеї. Процес взаємодії "учень – вчитель" часто формує середовище, де вчителі та учні спільно роблять навчальний процес динамічнішим.

Водночас зауважу: важливо дотримуватися балансу між використанням відеогри та традиційних методів навчання. Щоб уникнути надмірної залежності від технологій. Не всі українські школи наразі мають достатнє технічне оснащення або ліцензії. І так, найважливіше – потрібна підготовка вчителів. Адже грати в Minecraft не дорівнює навчанню. Без цілеспрямованого планування та рефлексії Minecraft залишиться лише грою.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Марія Бойко, авторка тренінгів для підвищення кваліфікації вчителів освітнього проєкту з впровадження та застосуванню Minecraft Education "Освіторії"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів

Теги:
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освіта
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