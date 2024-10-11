Netflix зніме серіал за романом Джейн Остін "Гордість і упередження"

Про це повідомляє Variety.

Netflix планує екранізувати найвідоміший роман Джейн Остін "Гордість і упередження". Актори ще не визначені, а сам проєкт не отримав остаточне зелене світло. Проте відомо, що сценаристкою майбутнього шоу стане журналістка і письменниця Доллі Олдертон.

Роман англійської письменниці розповідає про розумну, але вперту Елізабет Беннет, яка дізнається, що кохання сильніше за гордість чи упередження завдяки стосункам з містером Дарсі, чоловіком, якого вона спочатку не любила, але згодом покохала. Книжка, яка вперше вийшла в 1813 році, була кілька разів адаптована для великого екрана. Це одна з найвідоміших ролей Кіри Найтлі та Меттью Макфадьєна, які знялися у фільмі 2005 року.

Доллі Олдертон найбільш відома своїми мемуарами 2018 року, що стали бестселером, "Все, що я знаю про кохання". У книжці вона розповідає про свій досвід, коли їй було 20 років. У 2022 році Олдертон адаптувала книжку для BBC One і Peacock, написавши сценарій для 7-серійного шоу

Остання книжка Олдертон Good Material ("Хороший матеріал") — це художній роман про коміка, який переживає труднощі після розриву з дівчиною Джен, з якою вони були майже чотири роки разом.