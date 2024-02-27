Невідомі зламали Instagram "Берлінале" та поширили антисемітські заяви

Про це повідомили у пресслужбі кінофестивалю.

У неділю, 25 лютого, Instagram-канал програми Берлінського кінофестивалю Panorama ненадовго зламали. На ньому невідомі розмістили антисемітські дописи про війну на Близькому Сході з логотипом Berlinale.

"Ці заяви не походять від фестивалю та не відображають позицію фестивалю. Дописи були негайно видалені, розпочато розслідування, яким чином міг статися цей інцидент. "Берлінале" рішуче засуджує цей злочинний акт, видалив дописи та розпочав розслідування. Крім того, "Берлінале" порушив кримінальні справи проти невідомих. LKA (державна кримінальна служба) почала розслідування", - наголосили у пресрелізі Берлінського кінофестивалю.

Після церемонії вручення премії "Берлінале" німецькі ЗМІ та різні політики розкритикували заяви лауреатів премії про війну на Близькому Сході.

"Інколи однобокі та активістські висловлювання лауреатів премії були вираженням індивідуальної особистої думки. Вони жодним чином не відображають позицію фестивалю. У вступній заяві як на церемонії відкриття "Берлінале", так і на церемонії нагородження, керівництво "Берлінале" зайняло чітку позицію щодо поточних конфліктів і бойових дій на Близькому Сході", - запевнили у пресслужбі.

У своїй промові на сцені виконавча директорка "Берлінале" Марієтт Ріссенбек засудила смертоносний напад ХАМАСу 7 жовтня, закликала звільнити заручників і згадала про страждання всіх жертв насильства в Ізраїлі та Газі.

"Ми розуміємо обурення тим, що заяви деяких лауреатів були сприйняті як надто односторонні, а в деяких випадках і недоречні. Напередодні та під час нашого фестивалю ми дуже чітко дали зрозуміти, яким є погляд "Берлінале" на війну на Близькому Сході та що ми не поділяємо односторонніх позицій. Проте "Берлінале" позиціює себе – сьогодні, як і в минулому – як платформу для відкритого діалогу між культурами та країнами. Тому ми також повинні толерувати думки та заяви, які суперечать нашій думці, доки ці заяви не дискримінують людей чи групи людей у расистський чи подібний спосіб або не виходять за рамки законодавства", - зауважила Марієтт Ріссенбек.

74-й Берлінський кінофестиваль завершився 25 лютого. Документальний фільм української режисерки Оксани Карпович "Мирні люди" (Intercepted) здобув спеціальну згадку Екуменічного журі у секції Forum.