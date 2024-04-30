Опитування виявило ідеальну тривалість фільму, результати суперечать реаліям кіноринку
Більшість опитаних заявили, що ідеальною тривалістю фільму є 92 хвилини, тоді як рекорди касових зборів належать стрічкам, що тривають понад 2 години
Про це повідомляє The Guardian.
Компанія Talker Research (раніше OnePoll US) провела в квітні 2024 року онлайн-опитування за участю 2000 американців. За його підсумками соціологи дійшли висновку, що найкращою тривалістю фільму є 92 хвилини. 15% опитаних заявили, що фільми тривалістю понад 120 хвилин (дві години) є прийнятними, тоді як лише 2% були задоволені фільмом тривалістю понад 150 хвилин (2,5 години).
На перший погляд, це твердження суперечить комерційній реальності, оскільки 9 із 10 найкасовіших фільмів усіх часів тривають понад дві години (понад 120 хв), зокрема 3 з них ("Месники: Завершення", "Аватар: Шлях води" та "Титанік") тривають понад три години кожен (понад 180 хвилин). Лише рімейк "Короля Лева" 2019 року, який у рейтингу найкасовіших посідає 9-те місце, не досягає двогодинної позначки (118 хвилин).
Проблема тривалості фільму стала актуальною після того, як деякі кінотеатри перервали покази 206-хвилинної картини Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні" з несанкціонованим антрактом. Скорсезе захищав тривалість свого фільму, зауваживши: "Ви можете сидіти перед телевізором і дивитися щось протягом п’яти годин. Є багато людей, які дивляться театральні вистави по 3,5 години. Майте трохи поваги до кіно".
Нещодавнє дослідження What to Watch показує, що середня тривалість показу найбільш комерційно успішних фільмів зростає: у середньому вона становила 141 хвилину в 2022 році порівняно зі 110 хвилинами в 1981 році. Причини цьому висувають різні: від здатності стримінгових платформ ігнорувати чіткий розклад показів кінотеатрів до бажання продемонструвати дорогі візуальні ефекти, які поширилися протягом останнього десятиліття.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.38 Купівля 39.38Продаж 39.85
- EUR Купівля 42.17Продаж 42.9
- Актуальне
- Важливе