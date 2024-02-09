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Оцініть "Фаворитку Міллера": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
9 лютого, 2024 п'ятниця
16:41
Кіно "Фаворитка Міллера"

Від української стрічки про геніального сина геніального батька до фільму авторства двох шкільних друзів, який претендує цього року здобути "Оскар"

Без жодних преамбул традиційна добірка фільмів на вихідні від Еспресо

"Інший Франко "

У кінотеатрах з 8 лютого

"Інший Франко"Український художній фільм режисерів Ігора Висневського та Віталія Малахова про наймолодшого із синів Івана Франка Петра - непересічної та багатогранної людини, доля якої до кінця невідома навіть її найріднішим. Фільм на прикладі реальної й знаної у свій час людини показує, як тоталітарна система нищить їй неугодних, як використовує методи підстави, шантажу, залякування, стравлювання, як ламає і робить заручниками системи.

Петро Франко був автором близько сорока винаходів у галузі хімії, фундатор української військової авіації (якому за заслуги в її організації Симон Петлюра надав військове звання полковника), співзасновник "Пласту", січовий стрілець і сотник УГА, спортовець, видавець, педагог, письменник, перший директор літературно-меморіального музею Івана Франка. І це далеко не повний перелік його зацікавлень та діяльності.

В основі сюжету вигаданий любовний трикутник: двоє давніх друзів Петро та Андрій закохані в одну дівчину Ольгу, яка з часом обирає Петра, а Андрій не може з цим змиритися.

У головних ролях В’ячеслав Довженко, Надія Левченко, Ахтем Сеітаблаєв, Ірина Кудашова.

"Учительська"

У кінотеатрах з 8 лютого

"Учительська"Про цю драму режисера Ількера Чатака та сценариста Йоханнеса Дункера, яку презентували минулого року на Берлінському кінофестивалі і яка потрапила у номінацію на "Оскар" у категорії "найкращий міжнародний фільм", кінознавці писали, що це "можливо, найбільш нервовий трилер року". Чатак і Дункер", які були однокласниками у німецькій школі у Стамбулі, створили її під враженням від того, що довелося пережити в дитинстві. Це вже їхній третій спільний повнометражний фільм. Для зйомок обрали локації у Гамбурку: споруди навчальних закладів, які є пам’ятками архітектури.

Отож у фільмі мова про надзвичайно щиру та віддану своїй професії молоду вчительку Карлу Новак. Можливо, їй бракує досвіду, але вона спроможна знаходити спільну мову зі своїми семикласниками. Тим часом у школі частішають випадки крадіжок. Однак методи пошуку злодіїв видаються Карлі неприпустимими, а тому ввона починає власне розслідування, щоб зупинити зверхнє та упереджене ставлення до дітей. Але в школі повстають проти методів молодої колеги, ніби забувши з чого все почалося.

У головних ролях Леоні Бенеш, Єва Льобау, Майкл Кламмер, Леонард Штетніш

"Поліція Токіо" (серіал)

На HBO Max з 8 лютого

"Поліція Токіо"Стильний кримінальний телесеріал, заснований на однойменній книзі 2009 Джейка Адельштейна. Серіал розповідає про американського репортера, який зумів увійти у поліцейський підрозділ Токіо для розслідування корупції. Цю кінорозповідь окреслюють як таку що належить до найдосконаліших на телебаченні серед кінорозповідей такого штибу, як драму, яка протистоїть сенсаційності на користь більш терплячого підходу до персонажів. І виграє.

У ролях Енсель Елгорт, Рейчел Келлер, Сьо Касаматцу, Кен Ватанабе  та ін.

"Один день" (серіал)

На Netflix з 8 лютого

"Один день"Британський телесеріал 2024 року, заснований на однойменному романі Девіда Ніколлса та є рімейком однойменного фільму.

"Емма й Декстер проводять разом одну ніч після випускного, і їхні дороги розходяться. Але доля пов’язала їх назавжди". .У ролях: Амбіка Мод,Лео Вудалл,Ессі Девіс

"Фаворитка Міллера"

У кінотеатрах з 8 лютого

"Фаворитка Міллера"Драма на межі з трилером, яку створила дебютантка Джейд Холлі Бартлетт, написавши сценарій та посівши режисерське крісло. Для виконання головних ролей запросили зірок першої величини. Сценарій до фільму був готовий ще у 2016 році й відтоді був у списку кращих нереалізованих сценаріїв Голлівуду. Бюджет стрічки склав $4 млн

Отож, старшокласниця Каіро Світ (Дженна Ортега) живе одна у розкішному маєтку у штаті Теннессі. Її батьки безупинно їздять по світу, тож дівчина насолоджується самостійним життям. Починається новий навчальний рік. Вчитель з англійської містер Джонатан Міллер (Мартін Фрімен) вражений тим, що Каіро прочитала усі книжки з наданого списку. Здібна учениця привертає увагу. Високий рівень знань дівчини спонукає Джонатана дати їй особливе творче завдання. Каіро має написати оповідання у стилі свого улюбленого письменника. Те, що прочитав викладач, перевертає з ніг на голову його розмірене та нудне життя".

У головних ролях Дженна Ортеґа, Мартін Фріман, Башир Салахуддін, Гідеон Адлон, Дагмара Домінчик, Крістін Адамс

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Культура
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