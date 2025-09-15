Переможці "Еммі-2025": головні нагороди отримали серіали "Юнацтво" та "Пітт"
У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 77-ї щорічної церемонії вручення премії "Еммі". Найбільшу кількість нагород здобув американський сатиричний телесеріал "Студія"
Про це повідомляє Variety.
Крінж-комедія "Студія" від Apple TV+ стала тріумфатором премії "Еммі", отримавши 13 перемог, включно з номінацією за найкращий комедійний серіал. Це зробило "Студію" рекордсменом всіх часів за кількістю нагород серед комедійних серіалів за один рік на премії "Еммі".
Творець серіалу Сет Роґен встановив рекорд за кількістю "Еммі", виграних однією людиною за одну ніч.
Серіал "Юнацтво" отримав цього року 8 нагород. Окрім перемоги шоу в номінації "Найкращий мінісеріал", зірки Стівен Грем, Овен Купер та Ерін Догерті отримали нагороди за головну чоловічу роль, чоловічу роль другого плану та жіночу роль другого плану відповідно. Джек Торн і Грем також перемогли в номінації "Найкращий сценарій для мінісеріалу".
"Пінгвін" здобув перемогу за головну жіночу роль у мінісеріалі, яку отримала Крістін Мілоті у головній ролі.
Серіал "Пітт" здобув перемогу в номінації "Найкращий драматичний серіал", а Ной Вайл отримав нагороду як найкращий актор в драматичному серіалі. Колега за шоу Кетрін Ланаса перемогла в номінації "Найкраща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі". Загалом серіал отримав 5 премій "Еммі".
"Нічне шоу зі Стівеном Колбертом" здобуло свою першу перемогу в категорії видатних ток-шоу одразу після новини про те, що шоу закриють у 2026 році.
Повний список переможців та номінантів виглядає наступним чином:
- Видатний драматичний серіал - "Пітт"
- Видатний комедійний серіал - "Студія"
- Видатний мінісеріал або антологія - "Юнацтво"
- Найкращий головний актор драматичного серіалу - Ноа Вайл, "Пітт"
- Найкраща головна акторка драматичного серіалу - Брітт Ловер, "Розрив"
- Найкращий головний актор комедійного серіалу - Сет Роген, "Студія"
- Найкраща головна акторка комедійного серіалу - Джин Смарт, "Хитрощі"
- Найкращий головний актор мінісеріалу або фільму-антології - Стівен Грем, "Юнацтво"
- Найкраща головна акторка мінісеріалу або фільму-антології - Крістін Міліоті, "Пінгвін"
- Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі - Трамелл Тіллман, "Розрив"
- Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі - Кетрін Ланаса, "Пітт"
- Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі - Джефф Гіллер, "Хтось десь"
- Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі - Ханна Айнбіндер, "Хитрощі"
- Найкращий актор другого плану в мінісеріалі або антологічному фільмі чи фільмі
- Овен Купер - "Юнацтво"
- Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі або антологічному фільмі чи фільмі - Ерін Догерті, "Юнацтво"
