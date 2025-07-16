Почалися зйомки романтичного фентезі "Мавка. Справжній міф". Перші кадри
В Україні стартували зйомки фільму "Мавка. Справжній міф" режисерки Катерини Царик. Премʼєра в кінотеатрах запланована на березень 2026 року
Про це команда повідомила в instagram.
Зйомки повнометражного фільму "Мавка. Справжній міф" триватимуть майже два місяці в лісах і біля озер. У головних ролях знімаються Аріна Бочарова та Іван Довженко, який уперше ділить кадр із батьком — В’ячеславом Довженком.
Для багатьох акторів фільму — це початок зіркового шляху в кіно. Більшість із них — студенти або нещодавні випускники кінотеатральних вишів, уточнили в команді.
фото: instagram Мавка. Справжній міф
фото: instagram Мавка. Справжній міф
Мавок грають Аліна Коваленко, Єлизавета Цілик, Анастасія Мажара, Кароліна Мруга, Христина Ігнат, Тетяна Шавкова, Наталка Гурин. У ролі русалок зʼявляться Юлія Буйновська, Олеся Романова, Роксолана Валівоць.
Студентів-біологів утілять Едуард Поляков, Поліна Зеленська, Максим Гаєвський, Паола Елізабет Джин, Анастасія Янкова.
фото: instagram Мавка. Справжній міф
У центрі сюжету — історія кохання між лісовою мавкою та студентом-біологом Лук’яном. Їхня зустріч стає початком небезпечного й емоційного шляху для обох.
"Це буде візуально сильне, атмосферне фентезі, натхнене українськими міфами: неонове світло, тумани, штучні водоспади і переосмислені образи мавок і русалок", - додали в команді фільму.
фото: instagram Мавка. Справжній міф
фото: instagram Мавка. Справжній міф
Режисеркою стала Катерина Царик, продюсерки — Ірина Костюк, Анна Єлісєєва. Сценарій створив Ярослав Войцешек. Премʼєра запланована на березень 2026 року.
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