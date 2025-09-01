Помер художник-постановник, який створив мультфільм "Острів скарбів", Радна Сахалтуєв

Про це повідомив кінокритик і кіносценарист Сергій Тримбач у facebook.

Серед найвідоміших робіт Народного художника України Радни Сахалтуєва — анімаційні фільми "Пригоди капітана Врунгеля", "Лікар Айболить", "Острів скарбів", "Як козаки у хокей грали". Більшість робіт Сахалтуєв створив у співпраці з режисером Давидом Черкаським.

Також художник стоїть за такими мультфільми, як "Веселий художник", "Таємниця Чорного короля", "Літери з ящика радиста", "Колумб пристає до берега", "Легенда про полум'яне серце", "Опудало", "Казка про місячне світло", "Кримська легенда", "Містерія-буф", "Короткі історії", "Моя хата скраю", "Чарівник Ох", "Навколо світу мимоволі", "Зайченя заблукало", "Каїнові сльози", "Сімейний марафон", "Весілля Свічки", "Крила".

Він також оформив художні кінокартини "Прощавайте, фараони!" (1974), "Запрошення до танцю" (1977), "Острів скарбів" (1987—1988).

Радна Сахалтуєв народився 15 травня 1935 року в Улан-Уде. У 1955 році вступив до Всесоюзного державного інституту кінематографії на курс художника анімаційного кіно. Після випуску у 1961 році приїхав до Києва. З 1961 року був художником Творчого об'єднання художньої мультиплікації "Київнаукфільму".

Сахалтуєв також ілюстрував книжки низки видавництв, зокрема "Ранку" та "Фоліо".