Помер режисер "50 відтінків сірого" і "Карткового будинку" Джеймс Фолі

Про це повідомляє BBC News.

Джеймс Фолі помер у віці 71 рік. Його прессекретар сказав, що режисер відійшов у засвіти уві сні у своєму будинку в Лос-Анджелесі. До цього у Фолі тривала річна боротьба з раком мозку, однак офіційна причина смерті ще невідома.

Режисер відомий за двома фільмами "Пʼятдесят відтінків сірого", а саме за двома наступними частинами "Пʼятдесят відтінків темніше", та "Пʼятдесят відтінків свободи". Також Фолі зняв 12 сезонів "Карткового будинку" від Netflix.

Окрім цього режисер працював над трьома музичними відео для Мадонни у 1986 році, однак на той час використовував псевдонім Пітер Перчер.

Дебютним фільмом Фолі вийшов на екрани у 1984 році, під назвою "Нерозсудливість". Серед інших його відомих картин "Гленгаррі Глен Росс" (1992), "Страх" (1996), "Впевненість" (2003), "Ідеальний незнайомець" (2007), та інші.