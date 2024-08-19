Помер зірка "Хрещеного батька 2" Джон Епрі

Про це пише Hollywood Reporter.

Американський актор Джон Епрі, який зіграв молодого Сальваторе Тессіо у фільмі Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько: частина II" і батька персонажа Джона Стамоса в серіалі "Фулл Хаус", помер на 84-му році життя. Як повідомив його менеджер Вілл Левін, це сталося 5 серпня.

Епрі помер природною смертю в своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Уродженець Нью-Джерсі, він ріс у родині італійських емігрантів. Батьки майбутньої зірки керували невеликим магазином. Після школи він допомагав їм.

Працюючи в барі в Лос-Анджелесі, Епрі познайомився з режисером Френсісом Фордом Копполою та пройшов прослуховування на роль Майкла Корлеоне у фільмі "Хрещений батько" (1972). Відомо, що цю роль зіграв Аль Пачіно. Але Епрі таки потрапив у продовження фільму як Тессіо. За його словами, ця роль стала кульмінацією його кар’єри.

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Певний час родина Епрі проживала в Італії і використовувала неаполітанський діалект. Це дало йому можливість говорити італійською мовою у фільмі "Хрещений батько: Частина II".

Епрі виконав роль найманого вбивці у фільмі Стіва Макквіна "Булліт" і зіграв боса-мафіозі в мінісеріалі NBC "Гангстерські хроніки". Актор також знімався у фільмах "Маньчжурський кандидат", "Казки з Темної сторони", у серіалах "Клан Сопрано", "Метт Г'юстон", "Інший світ" і "Фулл Хаус".

