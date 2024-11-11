Приквел "Гри престолів", "Білий лотос" і "Останні з нас": HBO випустив трейлер анонсів 2025 року

Відео оприлюднили на YouTube Max.

Стримінг HBO Max випустив короткий ролик, у якому зібрав анонси своїх найгучніших релізів наступного року. Серед серіалів, що вийдуть у 2025 році, є як абсолютно нові проєкти, так і приквели популярних шоу та нові сезони серіалів.

Ролик містить кадри серіалів, які раніше ще не були опубліковані.

Зокрема, в ролику можна побачити популярну тайську реперку Lisa, яка долучилася до акторського складу третього сезону "Білого лотоса". Для K-POP співачки ця роль стане кінодебютом. Дія нового сезону відбувається в Таїланді, на батьківщині Lisa, і зосереджується на іншій філії розкішного курорту.

Також у ролику можна побачити Френка Ґрілло, який зʼявиться в другому сезоні фантастичного серіалу "Миротворці".

Серед інших шоу, що вийдуть на HBO у 2025 році - третій сезон американської документалки "100-футова хвиля", премʼєра приквелу "Гра престолів" "Лицар сімох королівств", третій сезон сиквелу "Секс і місто" "І просто так…", спортивний документальний серіал про "Бостон Селтікс" Celtics City, "Дастер", четвертий сезон комедії "Хитрощі" (Hacks), "Воно: Ласкаво просимо до Деррі", що є приквелом до фільму "Воно і воно, глава друга", знятий за романом Стівена Кінга, другий сезон "Останніх із нас", другий сезон "Позолоченого століття" та багато інших.

Ще до кінця 2024 року також вийдуть "Дюна: Пророцтво" - 17 листопада, третій сезон серіалу "Сексуальне життя студенток" - 21 листопада, анімаційний серіал для дорослих Creature Commandos - 5 грудня 2024 року, другий сезон комедії "Букмекер" - у грудні.



