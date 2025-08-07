Приквел серіалу "Хлопаки" під назвою "Сходження Vought" оголосив акторський склад

Про це пише Variety.

Цього місяця має розпочатися виробництво майбутнього приквелу серіалу "Хлопаки" (The Boys) від Amazon. Шоу отримало назву Vought Rising ("Сходження Vought").

До акторського складу ще до початку зйомок долучилися актори Джорден Майрі ("Приблуди", "Бріджертони"), Ніколо Пазетті ("Закон Лідії Поет"), Рікі Стаф'єрі ("Ведмідь") та Браян Дж. Сміт ("Чуття 8", "Всесвіт Зоряних воріт"). Як було раніше відомо, у проєкті зʼявляться зірки "Хлопаків" Дженсен Еклз (виконавець ролі Солдатика) та Ая Кеш (яка зіграла Громовицю / Свободу, також відому як Клара Воут).

Замовлений для Prime Video у липні 2024 року серіал Vought Rising описується як "заплутана таємниця вбивства", дія якої розгортатиметься у 1950-х роках.

"Сходження Vought" – це третій спін-офф "Хлопаків", створений на Amazon, який також зняв серіал про коледж Gen V та анімаційну антологію "Хлопаки: Осатанілі".

Серед раніше оголошених постійних акторів серіалу будуть Вілл Хокман та Елізабет Позі. Мейсон Дай, який з'явиться у майбутньому п'ятому та останньому сезоні "Хлопаків" у ролі Бомбайсайту, також може потенційно з'явитися у Vought Rising.

Серіал продюсуватиме Пол Греллонг, який буде виконавчим продюсером разом із творцем серіалу "Хлопаки" Еріком Кріпке. Серед інших виконавчих продюсерів — Сет Роген, Еван Голдберг, Джеймс Вівер, Ніл Г. Моріц, Орі Мармур, Павун Шетті, Кен Левін, Джейсон Неттер, Гарт Енніс, Дарік Робертсон, Мікаела Старр та Джим Барнс. Кеш та Еклз також є продюсерами.

Приквел до "Хлопаків" створюватимуть Sony Pictures Television та Amazon MGM Studios у співпраці з Kripke Enterprises, Point Grey Pictures та Original Film.

