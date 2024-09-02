Режисер "Дедпула і Росомахи" Шон Леві показав кадри зі зйомок останнього сезону "Дивних див"

Знімками Шон Леві поділився в instagram.

Режисер і продюсер Шон Леві, відомий роботою над фільмами "Дедпул і Росомаха", "Ніч в музеї" та "Проєкт Адам", показав кадри зі зйомок нового сезону американського науково-фантастичного серіалу "Дивні дива". Наразі триває робота над пʼятим і останнім сезоном цього проєкту Netflix.

На знімках видно самого Шона Леві на знімальному майданчику та загадкові декорації наступного сезону. Він виступає не лише виконавчим продюсером серіалу, а й режисерував кілька епізодів у попередніх сезонах.

"Повертаючись у Гокінс, знову біжимо на той пагорб", - підписав фото Леві.

Фото: instagram Шона Леві

Фото: instagram Шона Леві

Фото: instagram Шона Леві

Фото: instagram Шона Леві

Фото: instagram Шона Леві

П'ятий сезон "Дивних Див"має вийти на Netflix у 2025 році.

Раніше у короткому відео показали, що до роботи над новим сезоном повернулися всі актори попередніх сезонів. У короткому ролику можна побачити Міллі Боббі Браун (Одинадцять), Фінна Вулфгарда (Майк Вілер), Гейтена Матараццо (Дастін Хендерсон), Калеба Маклафліна (Лукас Сінклер), Ноа Шнаппа (Вілл Баєрс), Седі Сінк (Макс Мейфілд) та інших.

Що відомо про Stranger Things

"Дивні дива" - це серіал, який стартував у 2016 році та став одним з найуспішніших проєктів Netflix. Події серіалу розгортаються в 1980-х роках у вигаданому містечку Хоукінс, що стикається з надприродними подіями. У центрі сюжету серіалу - група школярів, яким на момент старту серіалу за сюжетом було близько 12 років (проте до 4-го сезону вони помітно подорослішали), а також їхні батьки й старші брати/сестри разом з їхніми друзями.

У головних ролях - Вайнона Райдер, Девід Харбор, Фін Вулфхард, Міллі Боббі Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Ноа Шнапп, Сейді Сінк, Наталі Дайер, Чарлі Хітон, Джо Кірі, Меттью Модайн, Пол Райзер, Кара Буоно та інші.

27 травня після трирічної паузи вийшов 4-й сезон моторошного серіалу.