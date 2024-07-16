Netflix показав тизер нового сезону серіалу "Дивні дива"

Тизер оприлюднили на YouTube-каналі Netflix.

Американський науково-фантастичний серіал, створений братами Даффер, наближається до свого завершення. Netflix оголосив, що майже завершив пʼятий сезон, який стане останнім.

"Ми офіційно на півдорозі до завершення зйомок п’ятого й останнього сезону серіалу "Дивні дива" від Netflix", — зазначили в описі тизеру.

П’ятий сезон завершить історію жителів Гокінза. У короткому відео глядачам показали підготовку акторів та знімальної групи до роботи.

У тизері можна побачити акторів попередніх сезонів, зокрема Міллі Боббі Браун (Одинадцять), Фінна Вулфгарда (Майк Вілер), Гейтена Матараццо (Дастін Хендерсон), Калеба Маклафліна (Лукас Сінклер), Ноа Шнаппа (Вілл Баєрс), Седі Сінк (Макс Мейфілд) та інших.

"Я починала, коли мені було 10. І зараз мені 20 років. Це дуже дивно", — прокоментувала Міллі Боббі Браун.

Перший сезон серіалу вийшов 15 липня 2016 року. Він став одним із найпопулярніших на Netflix. Четвертий сезон вийшов у травні 2022 року. Зйомки завершальної частини мали стартувати влітку 2023-го, проте були відкладені через голлівудські страйки акторів і сценаристів.

Виробництво п’ятого сезону офіційно розпочалося у січні 2024 року. Епізоди п’ятого сезону серіалу найімовірніше будуть коротшими, ніж у четвертому. Автори не виключають, що фінальна серія буде більше схожа на повнометражний фільм, як це було і з закінченням 4-го сезону.

Що відомо про Stranger Things

"Дивні дива" - це серіал, який стартував у 2016 році та став одним з найуспішніших проєктів Netflix. Події серіалу розгортаються в 1980-х роках у вигаданому містечку Хоукінс, що стикається з надприродними подіями. У центрі сюжету серіалу - група школярів, яким на момент старту серіалу за сюжетом було близько 12 років (проте до 4-го сезону вони помітно подорослішали), а також їхні батьки й старші брати/сестри разом з їхніми друзями.

У головних ролях - Вайнона Райдер, Девід Харбор, Фін Вулфхард, Міллі Боббі Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Ноа Шнапп, Сейді Сінк, Наталі Дайер, Чарлі Хітон, Джо Кірі, Меттью Модайн, Пол Райзер, Кара Буоно та інші.

27 травня після трирічної паузи вийшов 4-й сезон моторошного серіалу.