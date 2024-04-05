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Головна Кіно Режисер "Дюни" Дені Вільнев зніме фільм про ядерну війну 

Режисер "Дюни" Дені Вільнев зніме фільм про ядерну війну 

5 квітня, 2024 п'ятниця
15:30
Кіно На фото: Дені Вільнев

Режисер Дені Вільнев працює над третьою частиною "Дюни", а після закінчення роботи над трилогією планує зняти екранізацію книги "Ядерна війна: Сценарій" Енні Якобсен

Про це пише Deadline. 

Режисер фільмів "Дюна" та "Дюна: Частина друга" Дені Вільнев визначився, над яким фільмом працюватиме після того, як зніме фільм "Месія Дюни", що стане завершальною стрічкою трилогії. Для екранізації він обрав документальну книгу фіналістки Пулітцерівської премії Енні Якобсен "Ядерна війна: сценарій". 

Очікується, що Вільнев поставиться до майбутнього фільму як до ще одного гігантського проєкту на кшталт "Дюни".

"Ядерна війна" потрапила до списків бестселерів New York Times. У книзі досліджується імовірний сценарій, який станеться в разі ядерної війни, на основі десятків нових ексклюзивних інтерв’ю з військовими та цивільними експертами, які створювали зброю, були в курсі планів реагування та відповідали за ті рішення, які необхідно буде ухвалити.

Зазначається, що це буде жахлива історія-застереження про те, куди може прийти світ в епоху політичної нестабільності в той час, коли занадто багато країн мають ядерний потенціал. 

Триразовий лауреат премії "Оскар" Стівен Спілберг назвав фільм "Дюна: частина друга" одним з найяскравіших науково-фантастичних фільмів, які він бачив.

Два фільми канадського режисера Дені Вільнева "Дюна" та "Дюна: частина друга" вже зібрали в глобальному прокаті $1 млрд, але покази другої стрічки в кіно ще тривають, тож фінальна сума буде ще більшою.

Фільм "Дюна: Частина друга" за 11 днів прокату зібрав $367,5 млн, це майже стільки, скільки склав увесь бокс-офіс оригінальної стрічки "Дюна" за весь час.

Науково-фантастичний фільм Дені Вільнева "Дюна. Частина друга" знімали за допомогою об'єктивів українського виробництва IronGlass.

Теги:
Культура
ядерна війна
ядерна небезпека
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