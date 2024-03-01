Режисер Стівен Гейган розповів нові деталі про смерть Гіта Леджера - виконавця ролі Джокера

Про це пише Entertainment weekly.

58-річний американський режисер Стівен Гейган через 16 років після смерті австралійського актора Гіта Леджера, зірки фільмів "Горбата гора", "Казанова", "Мене там немає" та "Темний лицар", розповів про дзвінок, який отримав у день смерті знаменитості від його батька.

Фото: imdb

Розмовляючи із канадським публіцистом, попсоціологом, автором нон-фікшн книжок Малкольмом Ґледвеллом у його подкасті Revisionist History, вони обговорювали проєкти, які так і не вийшли на екран. Так, Гейган згадав про фільм "Спалах", який вони планували зняти разом з Гітом Леджером, але який не зʼявився через раптову смерть 28-річної зірки. Фільм мав стати екранізацією книжки самого Ґледвелла "Спалах! Сила несвідомих думок, або Як не заважати мозку приймати рішення".

Леджера знайшли мертвим у його квартирі в Нью-Йорку 22 січня 2008 року. Експерти встановили, що він помер від випадкового передозування лікарськими препаратами. Гейган отримав дзвінок від батька актора, який разом з другом Гіта виявив його тіло.

"Вони були там із тілом, і наш сценарій лежав у ліжку з ним, а ваша книга лежала на столику біля ліжка, — поділився Гейган, звертаючись до Ґледвелла: - Я думаю, що мій номер був написаний на сценарії. Ці хлопці, як ви можете собі уявити, в шоку. І вони набрали цей номер, і я не знаю, чому".

Гейган, який у той час був в аеропорту зі своєю дружиною Мінні Мортімер, пригадав, що від цього дзвінка просто впав.

"Ні до, ні після зі мною такого ніколи не траплялося. Мої ноги пішли з-під мене. Я буквально сів, бо подумав: "Що? Що?". Насправді я не мав бути учасником того, через що вони проходили, але як людина, яка просто відчуває емпатію, я просто був поруч і слухав. Дружина дивилася на мене. Я пам'ятаю її обличчя, я просто онімів. Я просто слухав, і слухав, і слухав. Це було дуже, дуже сумно. І досі сумно", - зізнався режисер.

Гейган додав, що після трагічної новини він зупинив роботу над фільмом.



