Роман Балаян отримав премію Довженка за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва

Відповідний указ оприлюднили на сайті президента України.

Кінорежисеру та сценаристу Роману Балаяну присудили державну премію України імені Олександра Довженка — за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва.

Розмір премії становить 200 тис. грн.

Як пише "Детектор медіа", вручення премії відбулося під час церемонії відкриття 50-го сезону Будинку кіно в Києві. Сам Балаян не зміг бути присутнім на врученні, тож отримати премію разом із памʼятною відзнакою на сцену Будинку кіно вийшов давній друг Романа Балаяна – надзвичайний і повноважний посол Вірменії в Україні Володимир Карапетян.

Український кінорежисер вірменського походження Роман Балаян народився в Азербайджані, у Нагорному Карабасі. Він вважає себе учнем Сергія Параджанова.

І за радянських часів, і після розпаду СРСР Романа Балаяна неодноразово запрошували переїхати до Москви. Але він свідомо залишався в Україні, де живе і працює і зараз.

Як кінорежисер Балаян починав у 1970 році на Київській кіностудії, де у 1973 році зняв дебютний фільм "Ефект Ромашкіна". Його другий художній фільм "Бірюк" був номінований на головний приз Белінського міжнародного кінофестивалю.

Після розпаду СРСР Роман Балаян створив низку фільмів, які мали великий глядацький успіх.

