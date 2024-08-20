Серіал-приквел "Аколіт" зі всесвіту "Зоряних війн" закрили після першого сезону

Про це пише Deadline.

Джерела видання повідомляють, що перший сезон американського мінісеріалу "Аколіт" стане його останнім. 8-серійне шоу Disney +, що є частиною медіафраншизи "Зоряні війни", не матиме продовження, оскільки Lucasfilm вирішив не знімати другий сезон.

Новина про це зʼявилася більш ніж через місяць після того, як перший сезон від творця, режисера, виконавчого продюсера та шоуранера Леслі Гедланд завершив показ на стримінгу Disney+.

Серіал "Аколіт", що розповідає про події наприкінці епохи Розквіту Республіки і до подій основних фільмів серії, викликав неоднозначні реакції. З одного боку, серіал отримав 78% на Rotten Tomatoes, але розділив шанувальників "Зоряних воєн" на два табори, що позначилося на його загальній глядацькій аудиторії.

На тлі посиленого інтересу до популярної космічної франшизи "Аколіт" стартував дуже успішно. 4 червня вийшло одразу два епізоди, які зібрали 4,8 млн переглядів за перший день на стримінгу, що стало найкращим показником серед прем’єрних серіалів на Disney+ у 2024 році.

Через пʼять днів трансляції кількість переглядів у всьому світі зросла до 11,1 млн. Серіал дебютував у чарті Nielsen Top 10 серед оригінальних премʼєр під № 7, а наступного тижня піднявся на 6-те місце.

Проте "Аколіт" не зміг зберегти свій успіх, вибувши з десятки на третьому тижні. Він повернувся на 10-те місце після виходу фінальної серії - 335 млн хвилин, що вважається найнижчим показником для фіналу серіалу всесвіту "Зоряні війни".

Як і інші глобальні стримери Netflix і Prime Video, Disney+ має високі вимоги до популярності серіалів для того, щоб знімати продовження високобюджетних проєктів - таких, які коштують значно більше, ніж $100 млн за сезон.

