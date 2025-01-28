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"Щеплення від руского міра": "Квартал 95" анонсував фільм "Раша гудбай" і показав тизер

Дар'я Тарасова
28 січня, 2025 вiвторок
14:44
Кіно

В український кінопрокат 27 березня вийде комедія "Раша гудбай" від студії "Квартал 95", режисером виступив Олексій Кирющенко, який знімав у Росії серіали, зокрема і "Мою прекрасну няню"

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Тизер оприлюднили в instagram "Квартал 95".

Студія "Квартал 95" зняла комедію "Раша гудбай", яку творці фільму називають своєрідним "щепленням від руского міра".

"Це історія українки, яка 10 років живе в окупації, де їй не лише повністю промили мізки, а яка й сама стала проповідницею хворих ідей та фейків про Україну. Доля теж має почуття гумору, тому одного дня героїня випадково опиняється на Заході України і стикається з реальністю, яка кардинально змінює її життя. Як складеться її доля та чи зможе вона кинути виклик усьому, що вважала правдою?", - йдеться в описі фільму.

В кінотеатрах України премʼєра запланована на 27 березня 2025 року.

Режисером фільму став Олексій Кирющенко, він же виступив і співсценаристом разом з Сергієм Шефіром (генеральний продюсер) і Юрієм Костюком (креативний продюсер).

У фільмі знялися Катерина Варченко, Андрій Ісаєнко, Анна Буткевич, Олексій Нагрудний, Віталій Іванченко, Слава Красовська, Артем Мяус, Гриша Горобчук.

Дистрибутором фільму стала Kinomania Film Distribution, а медіапартнером "1+1 Media".

Що відомо про режисера Олексія Кирющенка

Олексій Кирющенко, який виступив у "Раша гудбай" режисером і сценаристом, створив чимало серіалів для російського телебачення. Його режисерським дебютом став російський телесеріал "Моя прекрасна няня", який на прикладі головної героїні - няні Віки з Маріуполя - висміював українців як неосвічених, безцеремонних та невихованих мешканців відсталої країни.

Окрім цього, Кирющенко зняв російський мінісеріал "Пригоди солдата Івана Чонкіна", "Солдати. І офіцери" та чимало інших російських проєктів. Він виступив режисером серіалу "Слуга народу" від "Кварталу 95" та зняв фільм "Слуга народу 2".

 

Теги:
Новини
Культура
квартал 95
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