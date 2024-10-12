Smile 2 (Усміхайся) - фільм жахів: коли покажуть в кінотеатрах
"Усміхайся 2" — майбутній американський психологічний надприродний фільм жахів, написаний і знятий Паркером Фінном
"Усміхайся 2"
"Усміхайся" — справді один із найстрашніших фільмів жахів за останній час, а продовження, анонсоване у 2023 році, наразі є одним із найбільш очікуваних фільмів осені 2024 року.
Скай Райлі під час її нового світового туру починає відчувати жахливі галюцинації, що наростають унаслідок непередбаченої трагедії.
Чи зможе вона знайти вихід із скрутного становища до того, як воно повністю її знищить?
Фільм "Усміхайся 2", у якому знімаються Кайл Галлнер, Наомі Скотт, Розмарі ДеВітт і Лукас Гейдж, буде доступний у кінотеатрах з 18 жовтня 2024 року.
У головних ролях: Наомі Скотт, Розмарі Девітт, Кайл Галлнер, Лукас Гейдж, Майлз, Гутьєррес-Райлі, Пітер Якобсон, Рауль Кастільо, Ділан Гелула, Рей Ніколсон та інші.
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