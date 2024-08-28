Сценариста "Трансформерів" Роберто Орчі звинуватили в побитті і сексуальному насильстві над дружиною

Про це пише Variety.

26 серпня американо-мексиканського сценариста і продюсера Роберто Орчі, відомого за роботою над фільмами "Місія нездійсненна 3", "Трансформери", "Зоряний шлях", "Пропозиція", Ілюзія обману" тощо, звинуватили у неодноразовому побитті та сексуальному насильстві.

Його дружина сценаристка й акторка Адель Хізер Тейлор, відома за ролями у стрічках "Чорний список", "Аве, Цезар!", заявила в судовому позові, що Орчі має біполярний розлад, алкогольну залежність та впадав у лють. Вона стверджує, що чоловік називав її повією, тягав по дому та бив, залишаючи синці по всьому тілу.

Як ідеться у позові Тейлор, у травні 2022 року Орчі вигнав її в сад, притиснув до землі та погрожував зґвалтуванням. Наступного місяця, за словами акторки, він вчинив сексуальне насильство в саду, сказавши їй: "Тобі подобається, коли тебе ґвалтують".

Адель Тейлор також зазначила в позові, що Орчі викликав на неї поліцію в квітні 2020 року після того, як вона намагалася дати йому відсіч, і що її заарештували за домашнє насильство. Згідно з позовом, Орчі сам посприяв її звільненню.

Тейлор пішла від чоловіка після чергового нападу в грудні 2022 року. Вона зробила аудіозапис, на якому Орчі погрожував побити її та виштовхнути через вхідні двері, а також хвалився, що якщо вона подзвонить поліцейським, їй не повірять, оскільки вона була раніше арештована. Після цього інциденту Орчі подав на дружину обмежувальний припис і подав на розлучення.

Адвокат сценариста Даніель Палуч заперечує всі звинувачення.

"Мій клієнт заперечує звинувачення та з нетерпінням чекає розгляду справи у відповідному місці, яким є суд", — заявив він.

У червні Орчі подав до суду на Тейлор, звинувативши її в неодноразових нападах на нього. Зокрема, він стверджував, що вона використовувала проти нього електрошокер і забризкала його перцевим балончиком.

У своєму позові Орчі визнав, що він довгий час боровся з алкоголізмом, за останні роки неодноразово був госпіталізований через пов’язані з цим захворювання та пройшов кілька реабілітаційних курсів.



