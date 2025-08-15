"Супермен" зʼявиться онлайн раніше, щоб глядачі встигли подивитися фільм до виходу "Миротворця"

Про це режисер розповів у коментарі ScreenRant.

Фільм-екранізація коміксу DC Comics "Супермен" про однойменного супергероя від режисера Джеймса Ґанна рано з'явиться на цифрових платформах, таких як Amazon Prime Video, Apple TV, Fandango at Home та інших. Це повʼязано з тим, що команда прагне, щоб глядачі могли переглянути літній блокбастер перед прем'єрою другого сезону "Миротворця", що відбудеться 21 серпня на HBO Max.

"Миротворець" – це наступний фільм у всесвіті, і Ґанн розповідав у кількох інтерв'ю, що події "Супермена" безпосередньо пов'язані з другим сезоном. Фантастичний американський телесеріал також створений Джеймсом Ґанном і є спін-оффом фільму "Загін самогубців: Місія навиліт".

Персонажі, представлені у фільмі "Супермен", навіть з'являються у другому сезоні "Миротворця".

"Супермен" з'явиться на цифрових платформах PVOD у п'ятницю, 15 серпня, приблизно через місяць після його прем'єри в кінотеатрах 11 липня. Багато шанувальників фільмів за коміксами висловили розчарування Warner Bros. за те, що вони так швидко після прем'єри в кінотеатрах випустили "Супермена" в цифровий формат, оскільки фільм став касовим хітом у США з бокс-офісом $334 млн.

Коли Ліам Кроулі зі ScreenRant сказав Ґанну, що йому дуже боляче бачити, як "Супермен" так рано "виходить у цифровий формат", бо він любить "хорошу, довгу кінотеатральну кампанію", Ганн погодився, сказавши: "Я теж". Потім сценарист і режисер пояснив суперечливе рішення.

"Це дуже складно, але правда в тому, що це через "Миротворця". Спершу я думав, що "Миротворець" вийде наступного місяця. Було багато речей, які ми не можемо контролювати, тому "Миротворець" виходить зараз, і, зрештою, я хотів, щоб кожен, хто хоче, міг побачити "Супермена", навіть ті, хто не міг потрапити до кінотеатру до виходу"Миротворця". І це справді причина цього", - додав Ґанн.

"Супермен" продовжуватиме показуватися в кінотеатрах навіть після запуску на цифрових платформах.