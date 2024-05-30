Тільда Свінтон: кращі ролі актриси з оригінальною зовнішністю

Крізь сніг

Snowpiercer

Південна Корея, Чехія, 2013 року

Фантастика, бойовик, драма

IMDb: 7,1.

2031 рік. 17 років тому люди спробували зупинити глобальну зміну клімату, розпорошивши в стратосфері спеціальний хімікат. Все пішло не за планом - на Землі настав новий льодовиковий період, який призвів до смерті більшої частини населення. Люди, що вижили, подорожують по замерзлій планеті у потязі, що вічно мчить по рейках, який чітко розділений за класами…

Костянтин: Король темряви

Constantine

США, Німеччина, 2005 рік

Фентезі, жахи, бойовик, детектив

IMDb: 7,0.

Екзорцист Джон Костянтин помирає від раку легень, яким захворів через постійне куріння. Він захищає Землю від проникаючих на неї демонів і сподівається заслужити на прощення своїх гріхів. У юності Джон скоїв самогубство і пережив клінічну смерть, через що повинен вирушити до пекла. А ще він допомагає детективу поліції Анджелі Додсон розслідувати самогубство її сестри…

Після прочитання спалити

Burn After Reading

США, Великобританія, Франція, 2008 рік

Драма, комедія, кримінал, трилер.

IMDb: 7,0.

Агент ЦРУ Осборн Кокс втрачає роботу через пияцтво. Поганий характер не дозволяє герою просто піти на пенсію – він вирішує написати мемуари. Диск із мемуарами в нього краде дружина Кеті та передає його помічниці юриста у справах шлюбу. А та забуває диск у роздягальні тренажерної зали. Так мемуари потрапляють до фітнес-тренера Чеда, який разом із колегою вирішує шантажувати Осборна…

Три тисячі років бажань

Three Thousand Years of Longing

Австралія, США, 2022 рік

Фентезі, драма, мелодрама

IMDb: 6,7

Наратолог Алетея приїжджає до Стамбула на конференцію. Вона купує у сувенірній крамниці пляшку, яку приносить у готельний номер, і тут із посудини з'являється Джин. Він наполягає, щоб Алетея загадала три бажання та звільнила його. Але жінка, знайома з історіями про джинів, не поспішає з бажаннями через страх помилитися…

Пам'ять

Memoria

Колумбія, Таїланд, Франція, Німеччина та інші країни, 2021 рік

Фантастика, драма, детектив

IMDb: 6,5

Фахівець з вирощування орхідей Джессіка приїжджає до Колумбії. Тут вона доглядатиме сестру — та на розкопках підхопила невідому хворобу. Джесіку в Колумбії починають мучити бачення: ночами вона чує дивний звук…