Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Тільда Свінтон: кращі ролі актриси з оригінальною зовнішністю

Тільда Свінтон: кращі ролі актриси з оригінальною зовнішністю

30 травня, 2024 четвер
19:00
Кіно Тільда Свінтон

Кетрін Матильда "Тільда" Свінтон — британська кіноактриса. Володарка нагород Берлінського (1988) і Венеційського (1991) кінофестивалів. Лауреатка премії BAFTA (2007) і "Оскар" (2008)

Зміст

Крізь сніг

Snowpiercer

Південна Корея, Чехія, 2013 року

Фантастика, бойовик, драма

IMDb: 7,1.

2031 рік. 17 років тому люди спробували зупинити глобальну зміну клімату, розпорошивши в стратосфері спеціальний хімікат. Все пішло не за планом - на Землі настав новий льодовиковий період, який призвів до смерті більшої частини населення. Люди, що вижили, подорожують по замерзлій планеті у потязі, що вічно мчить по рейках, який чітко розділений за класами…

 

Костянтин: Король темряви

Constantine

США, Німеччина, 2005 рік

Фентезі, жахи, бойовик, детектив

IMDb: 7,0.

Екзорцист Джон Костянтин помирає від раку легень, яким захворів через постійне куріння. Він захищає Землю від проникаючих на неї демонів і сподівається заслужити на прощення своїх гріхів. У юності Джон скоїв самогубство і пережив клінічну смерть, через що повинен вирушити до пекла. А ще він допомагає детективу поліції Анджелі Додсон розслідувати самогубство її сестри…

 

Після прочитання спалити

Burn After Reading

США, Великобританія, Франція, 2008 рік

Драма, комедія, кримінал, трилер.

IMDb: 7,0.

Агент ЦРУ Осборн Кокс втрачає роботу через пияцтво. Поганий характер не дозволяє герою просто піти на пенсію – він вирішує написати мемуари. Диск із мемуарами в нього краде дружина Кеті та передає його помічниці юриста у справах шлюбу. А та забуває диск у роздягальні тренажерної зали. Так мемуари потрапляють до фітнес-тренера Чеда, який разом із колегою вирішує шантажувати Осборна…

 

Три тисячі років бажань

Three Thousand Years of Longing

Австралія, США, 2022 рік

Фентезі, драма, мелодрама

IMDb: 6,7

Наратолог Алетея приїжджає до Стамбула на конференцію. Вона купує у сувенірній крамниці пляшку, яку приносить у готельний номер, і тут із посудини з'являється Джин. Він наполягає, щоб Алетея загадала три бажання та звільнила його. Але жінка, знайома з історіями про джинів, не поспішає з бажаннями через страх помилитися…

 

Пам'ять

Memoria

Колумбія, Таїланд, Франція, Німеччина та інші країни, 2021 рік

Фантастика, драма, детектив

IMDb: 6,5

Фахівець з вирощування орхідей Джессіка приїжджає до Колумбії. Тут вона доглядатиме сестру — та на розкопках підхопила невідому хворобу. Джесіку в Колумбії починають мучити бачення: ночами вона чує дивний звук…

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
фейк
28 травня, 2024 вiвторок
"РФ не хоче захоплювати Україну, а прагне знищити її військовий потенціал": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 28 травня
Кім Чен Ин
29 травня, 2024 середа
КНДР запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям на територію Південної Кореї
US Department of Defense
28 травня, 2024 вiвторок
У Defence Express пояснили, чому Україна досі не отримала F-16
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.4
    Купівля 40.4
    Продаж 41.02
  • EUR
    Купівля 43.69
    Продаж 44.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
30 травня
19:35
Олег Синєгубов
Російські окупанти можуть наступати на Золочівському напрямку Харківщини - Синєгубов
19:35
МЗС України
В МЗС України відреагували на антиукраїнські заяви прем'єра Грузії
19:22
Тейлор Свіфт
Через концерти Тейлор Свіфт з Единбурга виселили безпритульних людей
19:19
Цензура в Росії
Спроба цензури в Укрінформі: в Одесі розповіли про реакцію мережі кореспондентів
19:12
ID-картка, паспорт
Іноземців для набуття українського громадянства зобов'язали скласти два іспити: рішення уряду
19:09
Військові кораблі Китаю провели навчання у трьох морях
"Немає проблем": Чехія не проти, аби Україна використовувала її зброю для ударів по РФ, - глава МЗС Ліпавський
18:53
Гітанас Науседа
Литва приєднається до коаліції щодо надання ППО України, - президент Науседа
18:50
Огляд
Карло Акутіс
Перший святий-міленіал: хто такий Карло Акутіс
18:49
прапор Словенії
Уряд Словенії підтримав визнання Палестини
18:30
вуличне освітлення
Укренерго не прогнозує відключень світла 31 травня
18:28
Зеленський і Байден
Зеленський і Байден підпишуть двосторонню безпекову угоду перед Самітом миру, - FT
18:21
Жінки в армії
Петиція щодо впровадження механізму протидії сексуальним домаганням та насильству в ЗСУ набрала необхідні голоси
18:20
Оновлено
новини Львівщини
ГУР підтвердило враження морськими дронами чотирьох катерів РФ у Криму
18:14
На фото: Емінем
"Щоб моя кар’єра зникла": Емінем анонсував вихід нової пісні у ролику з ілюзіоністом Девідом Блейном
18:05
Окупанти, кримінал, росіяни
РФ вигадала схему конфіскації автомобілів українців на ТОТ, - Спротив
18:01
OPINION
Олег Манчура
Коли Росія пішла не туди?
17:49
На фото: Спалені Росією книжки видавництва Vivat на Книжковому Арсеналі
Vivat на Книжковому Арсеналі відкрив стенд зі спаленими росіянами у Харкові книжками
17:47
Оновлено
Радослав Сікорський
Польща обмежила пересування російських дипломатів країною. РФ відреагувала
17:44
ПАРЄ
ПАРЄ закликала європейські держави продовжити українським біженцям терміни перебування
17:44
обстріл Харків, книги
У МОН розповіли, чи вдасться забезпечити школярів підручниками після атаки РФ по друкарні в Харкові
17:40
гривня тисяча гривень
НБУ спрогнозував зниження рівня безробіття в Україні та зростання зарплат
17:35
Оновлено
За добу на фронті відбулось 69 боєзіткнень, росіяни нарощують інтенсивність штурмів на Курахівському й Сіверському напрямках
17:22
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:21
Байден і Макрон зустрінуться в Парижі 8 червня та обговорять підтримку України
17:21
Ексклюзив
Залізниця
Російська залізниця з Ростова до Криму: військовий експерт Рябих розповів про слабкі місця у магістралі
17:08
Учні
Зустрічайте літо: дати початку та тривалість літніх канікул 2024 в українських школах
17:00
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
Армія РФ після паузи почала штурмувати острів Нестрига на Херсонщині, - Плетенчук
16:54
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія закликала західні країни дозволити Україні бити їхньою зброєю по території РФ
16:54
вугілля порт
Кабмін дозволив експорт вугілля з України після двох років заборони
16:30
транзит газу, газ
"Європа готувалася": в ЄС заявили, що не мають потреби просити Україну продовжити транзит газу з РФ
16:27
Служба безпеки України
СБУ оголосила підозру очільнику катівні РФ в окупованому Луганську
16:25
Оновлено
Еліна Світоліна
Українські тенісистки Світоліна та Ястремська вийшли до третього кола Ролан Гаррос
16:19
відключення електроенергії
Шмигаль пояснив, чому останні кілька днів українцям не вимикають світло
16:08
OPINION
Віталій Гайдукевич
Євросоюз як дитя консерваторів
16:03
Володимир Зеленський
Зеленський перед Самітом миру відвідає Саудівську Аравію, - ЗМІ
16:03
Ексклюзив
Дмитро Баркар
"Спроби нагнути вільні медіа": експерт Баркар про цензуру в Укрінформі та прагнення влади монополізувати інфопростір
15:59
П'ятий міжнародний кінофестиваль "Місто Мрії" - логотип
"Місто мрії": у Рівному відбудеться міжнародний кінофестиваль
15:45
Снаряди 155-мм
Чеська ініціатива: перша партія снарядів прибуде в Україну в червні
15:33
Nike
Nike частково виграла апеляцію проти Adidas в Німеччині і зможе випускати штани з трьома смужками
15:32
Непокаране зло повертається
РФ на ТОТ навчатиме школярів поводитись із дронами й гранатами, - Спротив
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV