Тільда Свінтон: кращі ролі актриси з оригінальною зовнішністю
Кетрін Матильда "Тільда" Свінтон — британська кіноактриса. Володарка нагород Берлінського (1988) і Венеційського (1991) кінофестивалів. Лауреатка премії BAFTA (2007) і "Оскар" (2008)
Крізь сніг
Snowpiercer
Південна Корея, Чехія, 2013 року
Фантастика, бойовик, драма
IMDb: 7,1.
2031 рік. 17 років тому люди спробували зупинити глобальну зміну клімату, розпорошивши в стратосфері спеціальний хімікат. Все пішло не за планом - на Землі настав новий льодовиковий період, який призвів до смерті більшої частини населення. Люди, що вижили, подорожують по замерзлій планеті у потязі, що вічно мчить по рейках, який чітко розділений за класами…
Костянтин: Король темряви
Constantine
США, Німеччина, 2005 рік
Фентезі, жахи, бойовик, детектив
IMDb: 7,0.
Екзорцист Джон Костянтин помирає від раку легень, яким захворів через постійне куріння. Він захищає Землю від проникаючих на неї демонів і сподівається заслужити на прощення своїх гріхів. У юності Джон скоїв самогубство і пережив клінічну смерть, через що повинен вирушити до пекла. А ще він допомагає детективу поліції Анджелі Додсон розслідувати самогубство її сестри…
Після прочитання спалити
Burn After Reading
США, Великобританія, Франція, 2008 рік
Драма, комедія, кримінал, трилер.
IMDb: 7,0.
Агент ЦРУ Осборн Кокс втрачає роботу через пияцтво. Поганий характер не дозволяє герою просто піти на пенсію – він вирішує написати мемуари. Диск із мемуарами в нього краде дружина Кеті та передає його помічниці юриста у справах шлюбу. А та забуває диск у роздягальні тренажерної зали. Так мемуари потрапляють до фітнес-тренера Чеда, який разом із колегою вирішує шантажувати Осборна…
Три тисячі років бажань
Three Thousand Years of Longing
Австралія, США, 2022 рік
Фентезі, драма, мелодрама
IMDb: 6,7
Наратолог Алетея приїжджає до Стамбула на конференцію. Вона купує у сувенірній крамниці пляшку, яку приносить у готельний номер, і тут із посудини з'являється Джин. Він наполягає, щоб Алетея загадала три бажання та звільнила його. Але жінка, знайома з історіями про джинів, не поспішає з бажаннями через страх помилитися…
Пам'ять
Memoria
Колумбія, Таїланд, Франція, Німеччина та інші країни, 2021 рік
Фантастика, драма, детектив
IMDb: 6,5
Фахівець з вирощування орхідей Джессіка приїжджає до Колумбії. Тут вона доглядатиме сестру — та на розкопках підхопила невідому хворобу. Джесіку в Колумбії починають мучити бачення: ночами вона чує дивний звук…
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.4 Купівля 40.4Продаж 41.02
- EUR Купівля 43.69Продаж 44.53
- Актуальне
- Важливе