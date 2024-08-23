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Топ-3 найочікуваніших релізів 2024: серіали про підлітків

Олена Чернінька
23 серпня, 2024 п'ятниця
22:00
Кіно підлітки

Який серіал про підлітків найочікуваніший у 2024 році, і що з підліткових новинок варто подивитися - розглянемо в нашій ТОП-трійці

Зміст

Юний Шелдон (Young Sheldon) – 7 сезон

США

Жанр: комедія

У головних ролях: Ієн Армітедж, Зої Перрі, Монтана Джордан, Реган Реворд, Джим Парсонс

Шелдон Купер – не такий, як усі. Він геній, і в нього все тримається в голові. Він знає стільки, що його ровесники навіть не уявляють. Але Шелдон ще дитина, і йому дуже важко. Батьки Шелдона не розуміють його захоплень. Мама релігійна, вона хоче, щоб Шелдон був звичайним хлопчиком. Тато – колишній футболіст, йому не цікаві наукові експерименти…

 

Дивні дива (Stranger Things) – 5 сезон

США

Жанр: жахи, фантастика, фентезі, трилер, драма, детектив

У головних ролях: Ноа Шнапп, Вайнона Райдер, Наталія Даєр, Чарлі Хітон

IMDB: 8.7

Хороший підлітковий серіал, де дії розгортаються у спокійному американському містечку 1980-х, але раптом трапляється загадкове зникнення підлітка на ім'я Вілл, яке шокувало і стривожило місцеву спільноту. Засмучені та рішучі рідні хлопчика, а також сам шериф беруть на себе місію розслідувати таємниче зникнення… (чекайте незабаром)

Коли завмирає серце (Heartstopper) – 3 сезон

Велика Британія

Жанр: драма, мелодрама

У головних ролях: Кормак Хайд-Коррін, Рі Норвуд, Вільям Гао, Ясмін Фінні

IMDB: 8.6

Закордонний серіал від Netflix, де життя Чарлі Спрінга, сором'язливого старшокласника з кучерявим волоссям здається сповненим непорозумінь у стінах школи. Після того, як він відкрився перед своїми однокласниками, він став об'єктом для знущань та глузувань через свою орієнтацію. Проте одного разу все змінюється, коли він зустрічає Ніка Нільсона…

Теги:
Відео
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Суспільство
Культура
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