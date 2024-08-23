Топ-3 найочікуваніших релізів 2024: серіали про підлітків

Юний Шелдон (Young Sheldon) – 7 сезон

США

Жанр: комедія

У головних ролях: Ієн Армітедж, Зої Перрі, Монтана Джордан, Реган Реворд, Джим Парсонс

Шелдон Купер – не такий, як усі. Він геній, і в нього все тримається в голові. Він знає стільки, що його ровесники навіть не уявляють. Але Шелдон ще дитина, і йому дуже важко. Батьки Шелдона не розуміють його захоплень. Мама релігійна, вона хоче, щоб Шелдон був звичайним хлопчиком. Тато – колишній футболіст, йому не цікаві наукові експерименти…

Дивні дива (Stranger Things) – 5 сезон

США

Жанр: жахи, фантастика, фентезі, трилер, драма, детектив

У головних ролях: Ноа Шнапп, Вайнона Райдер, Наталія Даєр, Чарлі Хітон

IMDB: 8.7

Хороший підлітковий серіал, де дії розгортаються у спокійному американському містечку 1980-х, але раптом трапляється загадкове зникнення підлітка на ім'я Вілл, яке шокувало і стривожило місцеву спільноту. Засмучені та рішучі рідні хлопчика, а також сам шериф беруть на себе місію розслідувати таємниче зникнення… (чекайте незабаром)

Коли завмирає серце (Heartstopper) – 3 сезон

Велика Британія

Жанр: драма, мелодрама

У головних ролях: Кормак Хайд-Коррін, Рі Норвуд, Вільям Гао, Ясмін Фінні

IMDB: 8.6

Закордонний серіал від Netflix, де життя Чарлі Спрінга, сором'язливого старшокласника з кучерявим волоссям здається сповненим непорозумінь у стінах школи. Після того, як він відкрився перед своїми однокласниками, він став об'єктом для знущань та глузувань через свою орієнтацію. Проте одного разу все змінюється, коли він зустрічає Ніка Нільсона…