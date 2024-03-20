Цікаві фільми та серіали про вікінгів. Пропонуємо підбірку ТОП-5

Тринадцятий воїн

Рік: 1999

Країна: США

Жанр: бойовик, пригоди, фентезі

Режисери: Джон Мактірнан, Майкл Крайтон

Актори: Антоніо Бандерас, Володимир Куліч, Деніел Сазерн, Ніл Маффін, Джон ДеСантіс, Клайв Рассел, Міша Хауссерман та інші

Багдадський придворний Ахмед ібн Фахдлан, який живе в Х столітті нашої ери, закохується в дружину каліфа. На помсту ревнивий владика відправляє Ахмеда в почесне вигнання - "послом" до жителів Півночі. Мандруючи Європою, він знайомиться з вікінгами і вирушає у складі невеликого загону на битву із загадковими істотами, схожими одночасно на ведмедів і людей…

Беовульф

Рік: 2007

Країна: США

Жанр: бойовик, драма, пригоди, фентезі

Режисер: Роберт Земекіс

Актори: Робін Райт, Ентоні Хопкінс, Соня Фортаг, Шаріс Бейкер-Бернар, Шарлотта Солт, Брайс Мартін, Джулін Рене та інші

Беовульф - хоробрий воїн, прибуває на кораблі в землі датського короля Хротгара, щоб допомогти йому позбутися страшного монстра, що ночами вбиває данців. Беовульфу вдається перемогти чудовисько голими руками. Проте радість перемоги триває недовго, бо повалений Грендел має матір, яка бажає помститися за вбитого сина…

Слідопит

Рік: 2006

Країна: Канада, США

Жанр: бойовик, військовий фільм, драма, історичний фільм, пригоди, трилер

Режисер: Маркус Ніспел

Актори: Карл Урбан, Джей Таваре, Ніколь Муньос, Мішель Траш, Нейтаніел Аркан, Уейн Чарлз Бейкер, Мун Бладгуд та інші

Є версія, що першими європейцями, котрі відвідали американський континент, були вікінги. Індіанці знаходять розбитий корабель скандинавів і рятують 10-річного хлопчика, якого один із них виховує як рідного сина. Через 25 років вікінги знову відвідують ці землі, і їхній візит не обіцяє нічого доброго…

Кров вікінгів

Рік: 2019

Країна: Данія

Жанр: бойовик

Режисер: Урі Л. Шварц

Актори: Роберт Фоллін, Пернілла Бергендорфф, Ірина Франкінд, Майкл Раджані, Міа Лердман, Мартін Хестбек, Карен Маргрете Готфредсен та інші

Х століття нашої ери. Скандинави регулярно вирушають у походи на Англію, де є чим поживитись. Під час однієї з таких експедицій вікінги привозять на батьківщину не лише золото та коштовності…

Вікінг: Берсеркери

Рік: 2014

Країна: Великобританія

Жанр: бойовик, пригоди

Режисер: Ентоні Сміт

Актори: Сол Ерас, Нік Корнуолл, Дуглас Рассел, Ембер Джин Роуен, Саймон Армстронг, Кезія Берроуз та інші

У темні часи Британії група молодих саксів, захоплена кланом грізних вікінгів, використовується як здобич у ритуальному полюванні…