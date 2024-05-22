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Топ-5 фільмів з Карен Гіллан

22 травня, 2024 середа
19:00
Кіно Карен Гіллан

Прорив у акторському житті Гіллан стався раптово: вона пройшла кастинг на роль у популярному британському серіалі "Доктор Хто" (з 2005 року). Ролі Карен Гіллан – різноманітність персонажів, від яких неможливо відірватися. Її очі горять наче зірки, а її посмішка — не залишає байдужим нікого

Зміст

Доктор Хто

Doctor Who

Фантастика, Драма, Пригода

Великобританія

Серіал

Доктор Хто – людиноподібний інопланетянин із планети Галліфрей, який подорожує у часі та просторі на своїй машині часу під назвою Тардіс, замаскованій під звичайну телефонну будку. Він бореться з несправедливістю у Всесвіті, а також дуже часто рятує планету Земля від навали космічних прибульців. Майже всі люди, які живуть на нашій планеті, навіть не здогадуються про те, що Земля постійно наражається на небезпеку. Про існування Лікаря та інших цивілізацій знають ...

Головна роль: Емі Понд

 

Окулус (2013)

Oculus

Трилер, Детектив, Жах

США

Якось в одній цілком благополучній родині трапляється трагедія. Несподівано глава сімейства втрачає розум і вбиває свою дружину. Та ж доля могла чекати і дітей, якби не прогримів постріл – синові Тімові довелося натиснути на курок, щоб захистити себе та свою сестру Кайлі. Після трагедії хлопчика помістили до психіатричної клініки, а дівчинку удочерила інша родина. Минуло десять років. Тім виходить із лікарні та перебуває під опікою Кайлі. Подорослішавши, брат із сестрою повертаються у свій рідний ...

Головна роль: Кейлі Расселл

 

Селфі (2014)

Selfie

Мелодрама, Комедія

США

Серіал

У Елізи Дулі зовсім не вистачає часу на реальне спілкування з однолітками, адже вона має понад 200 000 підписників у соцмережах, яких щодня треба радувати новим постом. Дівчина стурбована своїм іміджем, кожен свій крок  відбиває в інстаграмі. Тільки величезна глядацька аудиторія не дає Елізі відчуття дружньої теплоти та підтримки. Єдиний спосіб урятуватися від ілюзорного спілкування – знайти живих співрозмовників…

Головна роль: Еліза Дулі

 

Тор: Кохання та грім (2022)

Thor: Love and Thunder

Фантастика, Мелодрама, Фентезі, Комедія, Пригода, Бойовик

Австралія, США

Місце Тора настав час зайняти жінці, яка змогла довести всім, що вона заслуговує на цей титул. Тепер вона має звання Богині Грома. Перейняти титул вона змогла в той момент, коли Тор почув від Ніка, що він більше не вартий носити молота. І тоді зброя випала з його рук. Молот упав на Місяць. А Одинсон після того, що сталося, виявився повністю зламаним. Підняти могутню зброю змогла лише одна жінка…

 

У бульбашці (2022)

The Bubble

Комедія

США

Картина розповість про команду гучного голлівудського кінопроєкту, якій довелося самоізолюватись у розкішному готелі. Автори фільму вирішують провести час з користю та відновлюють зйомки прямо у своїх номерах…

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
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2024, середа
22 травня
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