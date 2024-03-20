Топ-5 нових французьких фільмів за 2023 рік

10 днів без мами у Куршевелі

Інша назва: Не всі вдома 2

Оригінальна назва: 10 Jours encore sans maman

Рік: 2023

Країна: Франція

Жанр: комедія

Режисер: Людовік Бернар

Актори: Франк Дюбоск, Ор Атіка, Алексіс Міхалік, Аннеліза Есм, Елена Ногерра, Венсан Мартен, Ксав'є Робік, Артюр Шуанет, Сван Жулен, Віолетта Гійон, Ілан Дебрабан, Еван Патюрель, Роман Ланкрі та інші

Дружина заробляє, а я відпочиваю! Так вирішив Антуан, батько чотирьох прекрасних дітей, звільняючись із роботи. Але радість його тривала недовго, адже у дітей виявилася інша, темна сторона. І тепер він мріє лише про те, як скоріше звалити у відпустку до Альп. Але коли квитки вже куплені, а лижі змащені, дружину терміново викликають на роботу…

Супералібі 2

Alibi.com 2

Рік: 2023

Країна: Франція

Жанр: комедія

Режисер: Філіп Лашо

Актори: Філіп Лашо, Елоді Фонтан, Тарек Будалі, Жюльєн Арруті, Наталі Бай, Дідьє Бурдон, Аріель Домбаль, Жерар Жюньо, Жорж Коррафас, Філіп Дюкен, Рем Керісі, Гад Ельмалех, Меді Садун, Олександра Ламі, Еліза Кімберлі Закін, Давид Фор, Мікаель Вандер-Мейрен, Венсан Ропіон та інші

Після закриття агентства життя Грега було досить спокійним, поки він не вирішив зробити пропозицію Фло. Тепер йому доводиться знову відкривати Алібі.com, аби знайти фальшивих батьків і не знайомити майбутніх тестя і тещу з матір'ю-порноактрисою і батьком-шахраєм…

Анатомія падіння

Оригінальна назва: Anatomie d'une chute

Рік: 2023

Країна: Франція

Жанр: драма, кримінальний фільм, трилер

Режисер: Жюстін Тріє

Актори: Сандра Хюллер, Самюель Тейс, Міло Машадо-Гранер, Сванн Арло, Женні Бет, Камілла Разерфорд, Антуан Рейнартц, Саадія Бентайеб, Софі Фільєр, П'єр-Франсуа Гарель, Сесіль Брюне-Люде, Важді Мувалад та інші

Сандра, німецька письменниця, її чоловік Самуель та їх одинадцятирічний син ведуть самотнє життя в містечку у французьких Альпах. Коли Самуеля знаходять мертвим поблизу їх шале, починається розслідування. Що це було: самогубство чи вбивство? Незважаючи на те, що слідство не має відповіді, незабаром Сандрі звинувачують…

Антисквот

Anti-Squat

Рік: 2023

Країна: Франція

Жанр: драма, соціальна драма

Режисер: Ніколя Сійоль

Актори: Луїза Бургуа, Самі Белкесса, Сам Мірхоссейні, Артюр Шуанет, Антуан Гуї, Адель Вісме, Габріель Атже, Поль Мінт, Фрідерік Маранбер, Тобіас Нюйттен, Фуад Тишуке, Каїна Лаусін, Аньєс Сурдильон, Іке Ортієн , Ніна Сійоль, Дороте Моро та інші

Інес погрожують виселити з дому разом із Адамом, її сином-підлітком, якого вона виховує одна. Щоб знайти житло, їй потрібно знайти стабільну роботу. Вона влаштовується на випробувальний термін в компанію, що пропонує тимчасове та небезпечне житло в порожніх офісних будинках. Інес має набирати мешканців та стежити за дотриманням дуже суворих правил спільного проживання…

Астерікс і Обелікс: Піднебесна

Оригінальна назва: Astérix et Obélix: L'Empire du milieu

Рік: 2023

Країна: Франція

Жанр: комедія, пригоди

Режисер: Гійом Кане

Актори: Гійом Кане, Жіль Лелуш, Вінсан Кассель, Маріон Котійяр, Джонатан Коен, Рамзі Бедіа, П'єр Рішар, Златан Ібрагімович, Леанна Чеа, Жюлі Чен, Хосе Гарсія, Жером Командер, Філіп Катрін, Франк Гастамбінсан, Орел, Десанья, Маню Пайє, Мелані Тьєррі, Тома Ванденберг та інші

Новий розділ пригод знаменитих галів розповість про подорож Астерікса та Обелікса до Китаю. Дія фільму розгортається навколо єдиної дочки китайського імператора Сюан Ді, яка після державного перевороту біжить до Галії, де шукає допомоги у двох доблесних воїнів, Астерікса та Обелікса…