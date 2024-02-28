"Цілий зал переляканих облич": Забужко зізналась, що навмисно включила сирену на Берлінале

Про це вона розповіла в інтервʼю DWUkrainian.

Українська письменниця та публіцистка Оксана Забужко, яка увійшла до міжнародного журі Берлінського кінофестивалю, розповіла про реакцію аудиторії на сигнал повітряної тривоги, який пролунав на її телефоні під час пресконференції міжнародного журі Берлінале.

"Я маю пояснити, що сирену я собі відклала перед тим, як заходила на пресконференцію. Тобто це була заготовка", - поділилась письменниця.

Тоді у Берліні вона пояснила присутнім, що сирена на її телефоні означає кінець повітряної атаки на Київ, що тривала із самого ранку.

"Відбій був трошки перед тим. Цей (сигнал про початок повітряної тривоги, - ред.) звучить краще. Так, це була домашня заготовка. І я просто чекала моменту, коли з нею можна в'їхати. Це, до речі, найбільш цитований епізод цілої пресконференції виявився. Саме оцей", – зазначила Забужко.

Вона зізналась, що побачила в очах іноземців страх.

"Момент отой, коли вони заклякли, от справді заклякли, і я побачила цілий зал переляканих облич. І подумала: "Ага, ну прекрасно, значить спрацювало". Бувають ситуації, коли треба переконувати не словом, а художнім образом. Ось це був художній образ", – додала публіцистка.

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