Під час відкриття Берлінале на телефоні Оксани Забужко спрацювала сирена повітряної тривоги

Інцидент потрапив у відеотрансляцію пресконференції міжнародного журі Берлінале.

15 лютого у Німеччині стартував 74-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. До міжнародного журі, яке вирішуватиме, хто отримає головні нагороди - Золотого та Срібного ведмедів Берлінале-2024, потрапила і українська письменниця та інтелектуалка Оксана Забужко.

Під час пресконференції журі, коли Оксані Забужко ставили питання і вся увага була прикута до неї, на телефоні письменниці спрацювала сирена повітряної тривоги. Сигнал пролунав під час запитання, яке стосувалося того, що Забужко, як і інші українці, щодня живе у війні.

Письменниця перепросила та пояснила присутнім, що сповіщення на її смартфоні означає кінець повітряної атаки на Київ, що тривала із самого ранку. У такий спосіб Забужко незаплановано нагадала світу про війну Росії в Україні.

Берлінський кінофестиваль - одна з трьох головних кіноподій в Європі. Цього року Берлінале триватиме з 15 до 25 лютого. До програми потрапили 3 українські фільми - "Редакція" Романа Бондарчука, документальний фільм Оксани Карпович "Мирні люди", "Трішки чужа" Світлани Ліщинської - та короткометражка "Образа" американця українського походження Гліба Осатинські.

За всю історію Берлінале це лише другий раз, коли до основного складу суддів приєднався український представник.

15 лютого злочинна російська армія завдала масованого комбінованого ракетного удару по Україні.