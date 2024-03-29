Ця загадкова "Пам'ять любові": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Лишайся онлайн"

У кінотеатрах з 28 березня

Стрічка привертає увагу через те, що мова про перший український фільм, відзнятий у форматі "скринлайф" - тобто усі події відбуваються на комп'ютері головної героїні. Режисерка Єва Стрельнікова вирішила у власний спосіб розповісти про вторгнення Росії в Україну, відрефлексувавши на проживання травми. Частина зйомок велася у Швеції та Львові, у реальних місцях для прихистку біженців. Українці, які поїхали від війни, знялись у кількох масових сценах. На роль хлопчика розглядалося 80 дітей. Єлизавету Зайцеву, яка виконала головну роль, обрали з поміж 30 претенденток. На момент зйомок вона була вагітна.

Отож у перші дні повномасштабного вторгнення Катя випадково знаходить чужий ноутбук. Оскільки вона не вийшла з облікових записів власника, то має змогу спілкуватися від його імені. І тут їй телефонує 8-річний Сава. який думає, що дзвонить татові, який разом із мамою невідомо куди подівся. Катя береться допомогти дитині. В умовах боїв, які ведуться у Бучі, а саме звідти родина хлопчика, з’ясувати, де його батьки, справді дуже складно. І тому Катя просить про допомогу своїх знайомих, які воюють.

У головних ролях Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Гордій Дзюбинський, Роман Лях, Олександр Ярема, Олеся Жураківська

"Пам'ять любові"

У кінотеатрах з 28 березня

Американський драматичний фільм 2023 року з оскароносною Джесікою Честейн (яка 2022 року відвідала Київ та була нагороджена орденом Княгині Ольги III ст.) і Пітером Сарсґардом, що отримав Кубок Вольпі у номінації "Найкращий актор" Венеційського кінофестивалю 2023 року. Чимало західних критиків уже назвали стрічку ідеальною чи такою, що до ідеалу є дуже близькою.

За сюжетом головна героїня фільму Сильвія проживає детально сплановане рутинне життя. Водночас Сол постійно втрапляє у дивні ситуації, бо страждає на ранню деменцію, постійно забуваючи те, що з ним відбувалося буквально кілька годин тому. Зустріч героїв розпочалася з дивного непорозуміння, але цей випадок зближує обох і змушує замислитись, що не такі вже вони й незнайомці.

У головних ролях Джессіка Честейн, Пітер Сарсґаард

"Нам пощастило" (серіал)

На Hulu з 28 березня

За мотивами однойменної книги Джорджії Гантер, яка написала її на основі реальної історії своєї родини. Ще одна спроба розповісти про Голокост через історію життя родини польських євреїв, яким у роки Другої світової, можливо, пощастило трохи більше і які - хто вижив - намагаються знову возз'єднатися. Стрічка про спроможність людського духа здолати будь-які випробування, навіть якщо на герць із ним стає абсолютне зло. Справді мотиваційно. Особливо у тих реаліях, у яких нині українці змушені жити.

У головних ролях Джої Кінг та Логан Лерман

"Періш" (серіал)

На AMC з 31 березня

Американський кримінально-драматичний телесеріал, який є римейком фільму "Водій" Якщо вам бракує напруги, психології та драйву у реальному житті, то однозначно знайдете їх у цій кіноісторії. Вона цікава і динамічна, але має і деякі мінуси. Приміром, наявність непропрацьованих сюжетних відгалужень, які шкодять, а не додають загальному враженню від фільму.

Отож головний герой стрічки Грей Періш - зразковий сім'янин та власник автосервісу класу люкс у Новому Орлеані. Колись він був пов'язаний з криміналом, але полишив сумнівне життя заради сім'ї. І здавалося б, темну життєву смугу давно пройдено. Однак убивають його сина, а він сам починає згадувати давні навички, щоб покарати тих, хто змушує людей страждати.

У ролях Джанкарло Еспозіто, Скіт Ульріх, Аріка Гіммел, Бредлі Вітфорд, Каррі Грем та ін.

"Американська іржа" (2 сезон)

На Prime Video з 28 березня

Як уже так складається, що в основі нинішньої добірки - життя звичайних людей, то вашій увазі ще одна драматична історія про звичайних мешканців звичайного містечка, знята на основі однойменного дебютного роману американського письменника Філіпа Мейєра. Прем'єра серіалу відбулася 12 вересня 2021 року в ефірі Showtime.

Творці серіалу пообіцяли, що цей сезон буде захопливішим за перший. У ньому глядача чекає чимало карколомних поворотів сюжету та глибина розкриття характеру персонажів. А ще нові герої, які зумовлюватимуть нові проблеми та нові виклики. А ще боротьбу героїв з власними демонами.

У ролях Джеф Деніелс, Мойрі Тірні, Марк Пеллегріно та ін.