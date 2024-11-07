У Катарі покажуть українську комедію "Смак Свободи"

Про це повідомляє Держкіно.

У межах GPDNET Cultural Festival 2024 у Катарі відбудеться показ фільму "Смак Свободи" режисера Олександра Березаня. Захід, присвячений 10-річчю культурних зв’язків Global Public Diplomacy Network, пройде 7 та 8 листопада в Катарському культурному містечку (Katara Cultural Village) у Досі.

Метою фестивалю є сприяння міжнародному діалогу та просування культурного обміну між країнами-учасницями.

Показ фільму Смак Свободи" відбудеться 7 листопада о 17:00 у приміщенні планетарію (Katara, Al Thuraya Planetarium, будівля №41).

Це вже другий показ стрічки в катарській столиці. Фільм знятий за мотивами рецептів Ольги Франко. Її кулінарна книга "Перша українська загальнопрактична кухня" була натхненням для творців стрічки.

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"Смак свободи" розкриває історію головної героїні Варі, роль якої виконала акторка і блогерка Ірина Кудашова. Варя понад усе мріє присвятити життя улюбленій справі – кулінарії. На її шляху чимало перешкод, але коли ти щиро чогось прагнеш та маєш сміливість мріяти, усі двері зрештою відчиняються.

У головних ролях знялися Ірина Кудашова, Ірма Вітовська, Костянтин Темляк, Томаш Собчак, Тетяна Малкова, Римма Зюбіна, Віктор Стороженко.

GPDNET Cultural Festival 2024 — це захід, присвячений десятиріччю Глобальної мережі публічної дипломатії GPDNet (GPDNet Global Public Diplomacy Network) - платформи для сприяння міжнародного співробітництва через культурні та громадські ініціативи.