У США знімуть приквел фільму "Рембо". Стало відомо, хто зіграє головну роль замість Сталлоне

Про це повідомляє Variety.

29-річний американський актор Ноа Сентінео, найбільш відомий за роллю Хесуса Фостера в останніх трьох сезонах телесеріалу "Фостер", зіграє молодого Джона Рембо в однойменному приквелі. Роль Джона Рембо в оригінальній франшизі виконав Сильвестр Сталлоне.

Приквел "Рембо", який отримає назву "Джон Рембо", створить Millennium Media.

Перший фільм "Рембо: Перша кров" 1982 року був заснований на романі Девіда Моррелла 1972 року "Перша кров". Він розповідає про проблемного ветерана війни у В'єтнамі та колишнього солдата-спецпризначенця армії США, який є експертом зі зброї, рукопашного бою та партизанської війни. Франшиза з п'яти фільмів, що складається з "Першої крові" (1982), "Рембо: Перша кров. Частина II" (1985), "Рембо III" (1988), "Рембо IV" (2008) та "Рембо: Остання кров" (2019), зібрала понад $800 млн у світовому прокаті.

Ноа Сентінео здобув популярність завдяки ролі у серіалі "Фостер", перш ніж отримати захопливу роль серцеїда Пітера Кавінскі у фільмі Netflix "Усім хлопцям, яких я кохала раніше". Сентінео також знявся у шпигунському пригодницькому серіалі "Шантаж" (2022-2025) для Netflix та був його виконавчим продюсером. У 2022 році актор з'явився разом із Двейном "Скелею" Джонсоном у фільмі "Чорний Адам" у ролі Атомного Руйнівника. Зовсім недавно він зіграв стрільця Браяна Заві у фільмі Рея Мендози та Алекса Ґарленда "Війна" для A24 разом із Джозефом Квінном, Кітом Коннором, Чарльзом Мелтоном та Д'Фараоном Вун-А-Таєм. Серед інших його ролей — "Ангели Чарлі" та "Сьєрра Берджесс — невдаха".

Сентінео також очолює продюсерську компанію Arkhum Productions разом з Енцо Марком.