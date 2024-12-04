Український фільм "Назавжди-Назавжди" за два вікенди прокату зібрав 1,1 млн грн

Про це повідомляє Держкіно.

Фільм "Назавжди-Назавжди", створений у копродукції України та Нідерландів, після другого вікенду прокату зібрав 1 123 331 грн. За цей період драму режисерки Анни Бурячкової подивилися 6746 глядачів в Україні.

Фільм, що є повнометражним дебютом режисерки, розповідає про підлітків, які зростали у 1990-ті. Це стрічка про навички відстоювати свої кордони у всіх сенсах. Про еру до гаджетів, коли все було наелектризоване гормонами та мерехтливою свободою.

Головна героїня фільму, старшокласниця Тоня, переходить зі школи в центрі міста до іншої, в спальному районі, та потрапляє до компанії відчайдушних підлітків. Незабаром Тоня закохується в Журіка, а трохи згодом у Саню. Вона опиняється у центрі пристрасного любовного трикутника, де всі почуття палають повною мірою. Водночас її переслідує складне минуле. У цьому світі майже дорослих Києва наприкінці 1990-х немає місця для напівтонів: палке кохання — назавжди, непохитна дружба — назавжди, життєва драма — назавжди.

Головні ролі в стрічці виконали Аліна Чебан, Захар Шадрін, Артур Алієв, Єлизавета Цілик, Дар'я Жихарська.

"Цей фільм - пісня любові, присвячена розгубленим підліткам кінця 90-х, які виросли серед пострадянської руїни, добре засвоївши правило - якщо тебе ніхто не полюбить, ти не виживеш. У пошуках цієї любові та верифікації свого існування в очах інших ми й жили, толеруючи насильство та несправедливість. Тим, хто, навчився згодом обирати себе, відстоювати власні кордони, як в приватному, так і в суспільному житті, а найголовніше - на рівні країни та нашої незалежності", - каже про фільм Бурячкова.

Наразі показ фільму у кінотеатрах України триває.

Цьогоріч "Назавжди-назавжди" був показаний на Каннському кіноринку. Світова премʼєра режисерського дебюту Бурячкової відбулася на 80-му Венеційському міжнародному кінофестивалі.

Фільм також брав участь у Міжнародному кінофестивалі в Норвегії в секції How To Have Sex.

кінофестивалі в Норвегії "Назавжди-Назавжди" переміг у номінації "Найкращий фільм" Міжнародного кінофестивалю у Стамбулі.





