Український фільм жахів з елементами еротики "Морена" вийде в прокат 5 грудня
Зʼявився офіційний трейлер української стрічки режисера Сергія Альошечкіна "Морена", зйомки якої були завершені в 2018 році
Про це кінодистрибʼютор FILM.UA повідомляє на facebook.
Український містичний треш-горор "Морена", "приправлений еротикою та вибуховим і неочікуваним гумором", як зазначають його творці, вийде в українських кінотеатрах з 5 грудня.
За сюжетом, Ганна та її київський хлопець Юрко влітку приїжджають погостювати та познайомитися з батьками дівчини в невеличке українське селище в Карпатах. На святкуванні Івана Купала місцева дівчина Іванка, яку прозвали Мореною, закохується в Юрка та вирішує відбити його у Ганни.
За допомогою магії відьма змушує Ганну заради життя коханого пов'язати себе з Іванкою містичними путами. Це стає початком низки таємничих убивств та перетворень, яким доведеться протистояти молодим закоханим.
Сергій Альошечкін виступив режисером, сценаристом і оператором стрічки, а продюсером став Дмитро Кравченко.
У серпні стрічка "Морена" отримала головну нагороду Tokyo Horror Film Festival (Токійського фестивалю фільмів жахів), перемігши в номінації "Найкращий художній фільм".
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