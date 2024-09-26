Український фільм жахів з елементами еротики "Морена" вийде в прокат 5 грудня

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Український містичний треш-горор "Морена", "приправлений еротикою та вибуховим і неочікуваним гумором", як зазначають його творці, вийде в українських кінотеатрах з 5 грудня.

За сюжетом, Ганна та її київський хлопець Юрко влітку приїжджають погостювати та познайомитися з батьками дівчини в невеличке українське селище в Карпатах. На святкуванні Івана Купала місцева дівчина Іванка, яку прозвали Мореною, закохується в Юрка та вирішує відбити його у Ганни.

За допомогою магії відьма змушує Ганну заради життя коханого пов'язати себе з Іванкою містичними путами. Це стає початком низки таємничих убивств та перетворень, яким доведеться протистояти молодим закоханим.

Сергій Альошечкін виступив режисером, сценаристом і оператором стрічки, а продюсером став Дмитро Кравченко.

У серпні стрічка "Морена" отримала головну нагороду Tokyo Horror Film Festival (Токійського фестивалю фільмів жахів), перемігши в номінації "Найкращий художній фільм".