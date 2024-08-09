Український фільм жахів з елементами еротики "Морена" став переможцем Tokyo Horror Film Festival

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Український фільм жахів з елементами еротики "Морена" режисера Сергія Альошечкіна здобув головну премію від Tokyo Horror Film Festival (Токійського фестивалю фільмів жахів). Стрічку відзначили в номінації "Найкращий художній фільм".

Зйомки були завершені у 2018 році, проте в широкий прокат фільм вийде восени 2024 року.

За сюжетом пара закоханих, Юра та Аня, приїжджають до батьків дівчини в невеличке село в Карпатах. Молода відьма Іванка, яку односельці прозвали Мореною, закохується в Юрка в ніч проти Івана Купала та наражає його на небезпеку.

За допомогою магії відьма змушує Ганну заради життя коханого пов'язати себе з Іванкою містичними путами. Це стає початком низки таємничих убивств та перетворень, яким доведеться протистояти молодим закоханим.



