Український фільм жахів з елементами еротики "Морена" став переможцем Tokyo Horror Film Festival
Стрічка "Морена" отримала головну нагороду Tokyo Horror Film Festival (Токійського фестивалю фільмів жахів), перемігши в номінації "Найкращий художній фільм"
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
Український фільм жахів з елементами еротики "Морена" режисера Сергія Альошечкіна здобув головну премію від Tokyo Horror Film Festival (Токійського фестивалю фільмів жахів). Стрічку відзначили в номінації "Найкращий художній фільм".
Зйомки були завершені у 2018 році, проте в широкий прокат фільм вийде восени 2024 року.
За сюжетом пара закоханих, Юра та Аня, приїжджають до батьків дівчини в невеличке село в Карпатах. Молода відьма Іванка, яку односельці прозвали Мореною, закохується в Юрка в ніч проти Івана Купала та наражає його на небезпеку.
За допомогою магії відьма змушує Ганну заради життя коханого пов'язати себе з Іванкою містичними путами. Це стає початком низки таємничих убивств та перетворень, яким доведеться протистояти молодим закоханим.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.89 Купівля 40.89Продаж 41.36
- EUR Купівля 44.6Продаж 45.28
- Актуальне
- Важливе