Усі фільми саги "Сутінки" протягом тижня безкоштовно транслюватимуть на YouTube

Про це повідомляє Deadline.

Фільми режисерки Кетрін Гардвік транслюватимуться безперервно з 7 вересня до 14 вересня на офіційному каналі Lionsgate на YouTube. Безкоштовна трансляція саги є частиною підготовки до повторного виходу в кінотеатральний прокат фільмів з Робертом Паттінсоном і Крістен Стюарт від Lionsgate та Fathom Entertainment у жовтні цього року. Подія відбудеться в рамках святкування 20-ї річниці виходу першого роману "Сутінки".

YouTube-канал Lionsgate "Сутінки" нещодавно був перезапущений через зростальний попит фанатів. Тут є спеціальні кліпи та бонусний контент.

Сага "Сутінки" – одна з найуспішніших франшиз молодіжного кіно всіх часів. П’ять фільмів ("Сутінки", "Сутінки. Сага: Молодик", "Сутінки. Сага: Затемнення" та "Світанок. Частина 1" та "Світанок. Частина 2") зібрали понад $3,3 млрд у світовому прокаті. Фільми були адаптовані за відомою серією книг Стефані Маєр, яка отримала численні нагороди. Книжки були продані накладом понад 160 млн примірників по всьому світу та перекладена 49 різними мовами.