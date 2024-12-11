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"Як приборкати дракона". Тизер довгоочікуваного фільму

Олена Чернінька
11 грудня, 2024 середа
22:25
Кіно Як приборкати Дракона

Фільм "Як приборкати дракона" (2025): кіноверсія популярної анімації з Джерардом Батлером

Зміст

Фільм "Як приборкати дракона" (2025)

13 червня 2025 року в прокат вийде фільм "Як приборкати дракона". Це фентезі за мотивами однойменної книги британської дитячої письменниці Кресіди Коуелл. Але глядачі більше запам'ятали анімаційну стрічку, яка вийшла 2010 року. 

Творці вирішили не відходити від оригінальної історії, тому сюжет повторюватиме зав'язку мультфільму. Головним героєм залишається Ікінг, син вождя племені вікінгів. Його плем'я та дракони — здавна закляті вороги. Але одного разу хлопчик зустріне дракона Беззубика, потоваришує з ним і створить нове майбутнє для себе та свого села.

Автором сценарію, продюсером та режисером став Дін Деблуа, який раніше зняв трилогію анімаційних фільмів студії DreamWorks Animation.

Спочатку зйомки мали розпочатися в липні 2023 року в Белфасті, Північна Ірландія, але були відкладені через страйк SAG-AFTRA у 2023 році. Після закінчення страйку кінопроби було призначено на грудень 2023 року, а виробництво розпочали у січні 2024 року. Зйомки розпочалися 15 січня 2024 року та завершились 17 травня того ж року. Оператором фільму став Білл Поуп.

Головні ролі у фільмі виконають - Мейсон Темз, Ніко Паркер, Джерард Батлер та Нік Фрост та інші.

 

Джерело

 

 

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