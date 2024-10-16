Venom: The Last Dance ("Веном: останній танець") - останній у трилогії фільм. Коли дивитися

Venom: The Last Dance ("Веном: останній танець")

Остання частина трилогії «Веном» і п’ята у всесвіті «Людини-павука» від Sony виходить завдяки режисерці Келлі Марсел, яка дебютувала після того, як була співавторкою перших двох фільмів.

У цьому фільмі Едді Брок (Том Харді) і прибулець-симбіот Веном тікають від антагоністів з обох світів, включаючи солдата (Чіветел Еджіофор), вченого (Джуно Темпл) і расу жахливих інопланетних загарбників.

У головних ролях: Том Гарді, Чиветел Еджіофор, Джуно Темпл, Ріс Іванс, Стівен Ґрем та інші.

Джерело



