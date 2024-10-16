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Venom: The Last Dance ("Веном: останній танець") - останній у трилогії фільм. Коли дивитися

Олена Чернінька
16 жовтня, 2024 середа
13:00
Кіно Venom: The Last Dance (Отрута - останні танець)

Створений за виробництвом компанії Columbia Pictures та поширюється Sony Pictures Releasing. Є продовженням фільму "Веном 2: Карнаж" (2021), а також частиною медіафраншизи "Всесвіт Людини-павука" від Sony. Сценарій написала Келлі Марсел на основі сюжету, створеного нею й Томом Гарді, який виконав роль Едді Брока / Венома

Зміст

Venom: The Last Dance ("Веном: останній танець")

Остання частина трилогії «Веном» і п’ята у всесвіті «Людини-павука» від Sony виходить завдяки режисерці Келлі Марсел, яка дебютувала після того, як була співавторкою перших двох фільмів. 

У цьому фільмі Едді Брок (Том Харді) і прибулець-симбіот Веном тікають від антагоністів з обох світів, включаючи солдата (Чіветел Еджіофор), вченого (Джуно Темпл) і расу жахливих інопланетних загарбників.

У головних ролях: Том Гарді, Чиветел Еджіофор, Джуно Темпл, Ріс Іванс, Стівен Ґрем та інші.

 

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