Вийшов перший тизер еротичного трилера з Володимиром Дантесом "Всі відтінки спокуси"
Оприлюднили перший тизер фільму від режисерки "Кави з кардамоном" Ірини Громозди "Всі відтінки спокуси", у якому співак Володимир Дантес дебютує як актор
Про це Еспресо повідомили у кінодистрибʼюторській компанії Green Light Films.
Зʼявилося перше офіційне відео майбутнього еротичного трилеру "Всі відтінки спокуси". Це чуттєва історія про стосунки та жіночу силу, зраду, залежність і помсту. У фільмі переплітаються містика, еротика та елементи трилеру, а його фінал перевертає всі очікування та залишає посмак таємниці.
Головні ролі виконали музикант і волонтер Володимир Дантес, для якого це стало кінодебютом, та акторка Олена Лавренюк, відома глядачам за кінострічками "Егрегор", "11 дітей з Моршина", а також серіалом "Кава з кардамоном".
Творчий тандем, що сформувався під час зйомок фільму "Всі відтінки спокуси", продовжився у дублюванні головних персонажів у стрічці "Граф Дракула. Історія кохання".
фото: Green Light Films
У фільмі також зіграють Оксана Черкашина ("Клондайк"), Олена Хохлаткіна ("Памфір"), Даніель Салем ("Відпустка наосліп") та інші.
Режисеркою стала Ірина Громозда, у доробку якої робота над серіалами "Схованки" та "Кава з кардамоном". "Всі відтінки спокуси" став її першим повнометражним фільмом. У своїй історії Ірина повертає забуте ім’я українського винахідника Йогана Зега — людини, яка першою у світі запалила газову лампу. Його постать — не лише історична, а й символічна, адже винахіднику вдалося дати світло всій Європі. Попри це, він сам залишився в тіні.
фото: Green Light Films
Події фільму розгортаються у Лемберзі (Львів) 1897 року. Головна героїня Амелія Крижевська-Зег після весільної подорожі повертається в родинний маєток, де вона виросла. Жінка сповнена надій на майбутнє та мріє відкрити власну аптеку. Але поступово дім дитинства перетворюється на підступну пастку, а плани Амелії — на нездійсненні бажання.
