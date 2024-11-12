Вийшов перший трейлер фільму "Місія нездійсненна: Фінальна розплата"

Про це повідомляє Variety.

Студія Paramount Pictures оприлюднила перший трейлер восьмого фільму "Місія нездійснена" режисера і сценариста Крістофера Маккворрі з Томом Крузом у головній ролі. З нього стало відомо, що бойовик отримав назву "Місія нездійсненна: Фінальна розплата" (Mission: Impossible – The Final Reckoning). Спершу планувалося, що восьмий фільм буде продовженням "Місії нездійсненної: Розплата. Частина перша" і матиме назву "Місія нездійсненна: Розплата. Частина друга".

Також стало відомо, що фільм вийде в прокат 23 травня 2025 року. Спершу премʼєра планувалася на 2022 рік, але кілька разів відкладалася через пандемію коронавірусу та страйк гільдії акторів США.

У насиченому трейлері Том Круз пірнає з аквалангом і досліджує розбитий підводний човен, літає та вистрибує з біплана та багато бігає.

Крістофер Маккворрі повернувся в режисерське крісло та виступив співавтором сценарію після того, як зняв фільми "Нація ізгоїв", "Мумія" та "Розплата мертвих". Раніше він співпрацював з Крузом над франшизою "Джек Річер", а також "Топ Ґан: Меверік". Сценарій написали Маккворрі, Брюс Геллер і Ерік Джендресен. Продюсерами виступають Круз і Маккворрі.



