Вийшов тизер антирадянського зомбі-муві "Каховський об’єкт", події якого розгортаються після підриву росіянами Каховської ГЕС
Зʼявився перший тизер фільму Олексія Тараненка "Каховський об’єкт", який розповість про загін українських військових, який знаходить таємний радянський бункер на дні водосховища
Про це Еспресо повідомили творці фільму.
FILM.UA Group показала перший тизер антирадянського зомбі-муві "Каховський об’єкт". Епічний екшн від режисера Олексія Тараненка вийде у широкий національний прокат 1 жовтня цього року.
Події "Каховського об'єкта" розгортаються після підриву Каховської дамби російською армією. За сюжетом, загін українських військових на чолі з бійчинею з позивним Мара потрапляє до таємного радянського бункера, що був виявлений на дні водосховища. Там під час холодної війни СРСР проводив досліди на людях. Наслідки цих дослідів все ще залишаються у цьому бункері у вигляді напівживих трупів солдатів армії СРСР. Тепер, щоб вижити й врятувати країну від загрози з бункера, українським військовим треба перемогти радянських зомбі та довіритися один одному.
Фото: надане командою фільму
"Каховський об’єкт" зняли у піджанрі антирадянського зомбі-муві. Команда проєкту, яка минулого року створила "Конотопську відьму", наголошує, що фільм у жорсткій формі деромантизує "совок" та прагне остаточно позбутися його в житті українців.
"Коли вони лізуть звідусіль зі своєю романтизацією комуністичних часів, ностальгують за "совком", брендують серпом з молотом одяг, чіпляють піонерські краватки на шиї, коли той гімн терористичної держави (який власне покладений на музику "союза нєрушимого") інколи пролазить і на наші вулиці, коли вони з пієтетом розказують про "дєдушку Лєніна", то ми заради майбутнього маємо стояти на варті й не впускати те недогниле зло минулого у своє життя, чого так прагне бункерний головнокомандувач. Тож, у день "побєдобєсія" нехай у зомбованих підгорить там на параді", — коментує продюсерка "Каховського об’єкта" Ірина Костюк.
Фільм знімали півтора місяця у Києві на шести локаціях, серед яких закинута молочна кухня та бомбосховище науково-дослідного інституту радянських часів. Для того, щоб занурити в атмосферу таємного бункера, команда "Каховського об’єкта" допрацювала кожну автентичну локацію, заповнивши кадри реквізитом, частина якого походить з радянських часів.
Особливу увагу творці приділили живим мерцям — одночасно у кадрі знімалося до 30 зомбі, для яких створили 100 унікальних образів. Для цього використовували різні техніки: маски, накладки та спеціальний грим.
Співтворцями образів головних героїв та героїні (загону військових) став кожен актор. Головна героїня, Мара, втілена Мариною Кошкіною, натхненна українськими військовослужбовицями та є їх збірним образом.
Фото: надане командою фільму
Актор-військовий Володимир Ращук зізнається, що фактично грав самого себе. Актори Олександр Яцентюк ("Памфір"), Дмитро Павко ("Прикордонники", "Потяг у 31 грудня"), Андрій Подлєсний ("МУР. Ти [РОМАНТИКА] в кіно") та Михайло Дзюба ("Королі репу") також обрали собі за моделі реальних військових та пройшли спеціальний вишкіл — це була одна з обов’язкових умов участі акторів у проєкті.
"Коли я прочитав сценарій, я зрозумів, що тут має бути злагоджений підрозділ, який має все розуміти з півслова. Я розумію, що для кіноспільноти ця правда не дуже важлива, вони можуть забити на це. Для мене це принципові речі. Тоді ми домовилися, що спочатку я, а потім залучив своїх побратимів, інструкторів, — робимо вишкіл. І можу сказати, що я досягнув свого: військову правду переважно вдалося зберегти", — додав Ращук.
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