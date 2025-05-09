Вийшов тизер антирадянського зомбі-муві "Каховський об’єкт", події якого розгортаються після підриву росіянами Каховської ГЕС

Про це Еспресо повідомили творці фільму.

FILM.UA Group показала перший тизер антирадянського зомбі-муві "Каховський об’єкт". Епічний екшн від режисера Олексія Тараненка вийде у широкий національний прокат 1 жовтня цього року.

Події "Каховського об'єкта" розгортаються після підриву Каховської дамби російською армією. За сюжетом, загін українських військових на чолі з бійчинею з позивним Мара потрапляє до таємного радянського бункера, що був виявлений на дні водосховища. Там під час холодної війни СРСР проводив досліди на людях. Наслідки цих дослідів все ще залишаються у цьому бункері у вигляді напівживих трупів солдатів армії СРСР. Тепер, щоб вижити й врятувати країну від загрози з бункера, українським військовим треба перемогти радянських зомбі та довіритися один одному.

Фото: надане командою фільму

"Каховський об’єкт" зняли у піджанрі антирадянського зомбі-муві. Команда проєкту, яка минулого року створила "Конотопську відьму", наголошує, що фільм у жорсткій формі деромантизує "совок" та прагне остаточно позбутися його в житті українців.

"Коли вони лізуть звідусіль зі своєю романтизацією комуністичних часів, ностальгують за "совком", брендують серпом з молотом одяг, чіпляють піонерські краватки на шиї, коли той гімн терористичної держави (який власне покладений на музику "союза нєрушимого") інколи пролазить і на наші вулиці, коли вони з пієтетом розказують про "дєдушку Лєніна", то ми заради майбутнього маємо стояти на варті й не впускати те недогниле зло минулого у своє життя, чого так прагне бункерний головнокомандувач. Тож, у день "побєдобєсія" нехай у зомбованих підгорить там на параді", — коментує продюсерка "Каховського об’єкта" Ірина Костюк.

Фільм знімали півтора місяця у Києві на шести локаціях, серед яких закинута молочна кухня та бомбосховище науково-дослідного інституту радянських часів. Для того, щоб занурити в атмосферу таємного бункера, команда "Каховського об’єкта" допрацювала кожну автентичну локацію, заповнивши кадри реквізитом, частина якого походить з радянських часів.

Особливу увагу творці приділили живим мерцям — одночасно у кадрі знімалося до 30 зомбі, для яких створили 100 унікальних образів. Для цього використовували різні техніки: маски, накладки та спеціальний грим.

Співтворцями образів головних героїв та героїні (загону військових) став кожен актор. Головна героїня, Мара, втілена Мариною Кошкіною, натхненна українськими військовослужбовицями та є їх збірним образом.

Фото: надане командою фільму

Актор-військовий Володимир Ращук зізнається, що фактично грав самого себе. Актори Олександр Яцентюк ("Памфір"), Дмитро Павко ("Прикордонники", "Потяг у 31 грудня"), Андрій Подлєсний ("МУР. Ти [РОМАНТИКА] в кіно") та Михайло Дзюба ("Королі репу") також обрали собі за моделі реальних військових та пройшли спеціальний вишкіл — це була одна з обов’язкових умов участі акторів у проєкті.

"Коли я прочитав сценарій, я зрозумів, що тут має бути злагоджений підрозділ, який має все розуміти з півслова. Я розумію, що для кіноспільноти ця правда не дуже важлива, вони можуть забити на це. Для мене це принципові речі. Тоді ми домовилися, що спочатку я, а потім залучив своїх побратимів, інструкторів, — робимо вишкіл. І можу сказати, що я досягнув свого: військову правду переважно вдалося зберегти", — додав Ращук.



