Вийшов трейлер 2-го сезону серіалу "Володар перснів: Персні влади"

Про це пише Variety.

29 серпня вийде другий сезон серіалу "Володар перснів: Персні влади", що є приквелом кінотрилогії від режисера Пітера Джексона, заснованої на романі "Володар перснів" британського письменника Джона Толкіна.

Новий трейлер набагато жорсткіший і темніший, ніж більшість 1-го сезону. У ньому глядачі побачать Саурона у виконанні австралійського актора Чарлі Вікерса. Крім того, другий сезон покаже кілька нових перснів і їхнє створення, а також один пекельний вибух.

Відео зосереджується на повстанні грізного та могутнього лиходія під час Другої епохи Середзем’я, коли Саурон (Чарлі Вікерс) переодягається в ельфа, щоб допомогти Келебрімбору (Чарльз Едвардс) у куванні перснів влади. Різноманітні загрозливі істоти — орки, повзучі деревні ліани, трясовина черв’ячного слизу — здається, заполоняють землю, тоді як багато персонажів першого сезону готуються до битви.

Крім тизеру, що показує долю ельфів і гномів, орків і людей, чарівників і гарфутів, Prime Video на своїй презентації Upfront показав кілька постерів. З них стає зрозумілим, що Саурон стане центром майбутнього сезону.

Нещодавно компанія Warner Bros. оголосила, що у 2026 році випустить новий фільм серії "Володар перснів". Продюсером стрічки, яка отримала назву "Полювання на Ґолума", стане режисер оригінальних фільмів "Володар перснів" Пітер Джексон, а режисером - Енді Серкіс, який зіграв роль самого Ґолума в трилогії.

Окремий анімаційний фільм від Warner Bros. і режисера Кендзі Каміяма про Середзем’я "Володар перснів: Війна Рогіррімів" має вийти 13 грудня. Дія фільму розгортатиметься за 200 років до подій "Гобіта".