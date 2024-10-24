Вийшов трейлер фільму "Битва за світло" з Олександром Усиком про ППО, ДСНС та енергетиків

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Документальний фільм режисера Василя Київського розповідає про тих, хто захищає Україну від енергетичного терору РФ. Це бійці протиповітряної оборони, рятувальники ДСНС та енергетики, які не полишають свою роботу навіть під час ворожих обстрілів", - ідеться у повідомленні.

За словами автора та режисера фільму, кожен із героїв стрічки – це "легенда, про яку можна і треба зняти окремий фільм".

Під час зйомок команда фільму проїхала 20 тис. кілометрів дорогами України. Зйомки – з дотриманням норм безпеки - проходили в тому числі на секретних об’єктах.

Також у створенні фільму взяв участь боксер Олександр Усик. У ДТЕК пояснили, що таким чином український чемпіон привертає увагу міжнародної аудиторії до руйнувань енергетики України та закликає світ підтримати нашу державу цій історичній боротьбі.

"Ми все одно це пройдемо. Навіть якщо не буде світла, ми і є світло – українці, які світять на весь світ!" – цитує ДТЕК боксера.

Всеукраїнська прем’єра фільму "Битва за світло" відбудеться 17 листопада.