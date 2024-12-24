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Вийшов трейлер серіалу "Нульовий день", в якому Роберт Де Ніро грає експрезидента США

Дар'я Тарасова
24 грудня, 2024 вiвторок
12:22
Кіно Роберт де Ніро

Netflix випустив перший трейлер мінісеріалу "Нульовий день" з Робертом Де Ніро в ролі колишнього президента США, якого викликали з пенсії для розслідування загальнонаціональної кібератаки

Зміст

Про це пише Deadline.

81-річний американський актор Роберт Де Ніро знявся у серіалі Netflix "Нульовий день" (Zero Day), творцями та виконавчими продюсерами якого стали Ерік Ньюман, Ной Оппенгейм та Майкл Шмідт. Де Ніро грає колишнього президента США Джорджа Маллена, якому, як голові комісії Zero Day, доручено знайти виконавців нищівної кібератаки, що спричинила хаос по всій країні та спровокувала тисячі жертв.

"Три тисячі чотириста дві людини загинули в Zero Day. Авіакатастрофи, сходження поїздів з рейок. Повний хаос", - каже персонаж Де Ніро Джордж Маллен на початку трейлера.

Атака на критично важливі цифрові сервіси призвела до численних жертв по всій країні. У той час як поширюється дезінформація, а особисті амбіції можновладців у сфері технологій, Волл-стріт і уряду стикаються між собою, непохитний пошук правди Маллена змушує його протистояти власним темним таємницям, ризикуючи всім, що йому дорого.

У серіалі також знялися Анжела Бассетт, Ліззі Каплан, Джессі Племонс, Джоан Аллен, Конні Бріттон, Меттью Модайн, Ден Стівенс, Білл Кемп, Габі Хоффман і Кларк Грегг.

Сценаристом і виконавчим продюсером стали Ньюман і Оппенгейм, а Леслі Лінка Глаттер - режисером усіх шести епізодів. Шмідт також є сценаристом і виконавчим продюсером.

Прем'єра "Нульового дня" відбудеться 20 лютого на Netflix.

 

Теги:
Новини
Культура
Netflix
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